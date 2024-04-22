«Рисковать жизнью возможности нет». Гладков — о вывозе белгородских детей

Глава региона заключил, что поставленную родителями задачу вернуть детей обратно власти должны выполнить. Работа в этом направлении уже ведётся, но выполнить всё одномоментно невозможно. Тем не менее большая часть родителей приняла «правильное решение» оставить ребят в лагерях до конца мая.