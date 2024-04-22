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Ребёнок

«Рисковать жизнью возможности нет». Гладков — о вывозе белгородских детей

22 апреля 2024, 07:27
Фото: Изображение Midjourney
Ребёнок

Гладков прокомментировал решение родителей вернуть детей в Белгородскую область

Ситуацию с проживанием детей за пределами Белгородской области снова прокомментировал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, принятое родителями решение — главный критерий при возвращении подростков домой.
Сюжет
Дети

О ситуации с вывозом детей за пределы Белгородской области в очередной раз высказался губернатор Вячеслав Гладков:

«Безусловно, позиция органов власти — убедить родителей оставить детей до конца мая. Это обоснованная причина. Пока, к сожалению, оперативная обстановка остаётся сложной и напряжённой. Отсутствие обстрелов в тот или иной день не говорит, что завтра их не будет. Это очевидно для каждого, мне кажется, здравомыслящего человека. Рисковать жизнью детей возможности нет, но право принимать решение родителям — это главное».

Глава региона заключил, что поставленную родителями задачу вернуть детей обратно власти должны выполнить. Работа в этом направлении уже ведётся, но выполнить всё одномоментно невозможно. Тем не менее большая часть родителей приняла «правильное решение» оставить ребят в лагерях до конца мая.

Отметим, что власти также назвали примерные сроки возвращения белгородских детей домой.

Власти назвали примерные сроки возвращения белгородских детей домой
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