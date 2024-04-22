«Рисковать жизнью возможности нет». Гладков — о вывозе белгородских детей

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
О ситуации с вывозом детей за пределы Белгородской области в очередной раз высказался губернатор Вячеслав Гладков:
«Безусловно, позиция органов власти — убедить родителей оставить детей до конца мая. Это обоснованная причина. Пока, к сожалению, оперативная обстановка остаётся сложной и напряжённой. Отсутствие обстрелов в тот или иной день не говорит, что завтра их не будет. Это очевидно для каждого, мне кажется, здравомыслящего человека. Рисковать жизнью детей возможности нет, но право принимать решение родителям — это главное».
Глава региона заключил, что поставленную родителями задачу вернуть детей обратно власти должны выполнить. Работа в этом направлении уже ведётся, но выполнить всё одномоментно невозможно. Тем не менее большая часть родителей приняла «правильное решение» оставить ребят в лагерях до конца мая.
Отметим, что власти также назвали примерные сроки возвращения белгородских детей домой.