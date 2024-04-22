Власти назвали примерные сроки возвращения белгородских детей домой

Министр образования региона Андрей Милёхин сообщил, что около 30% родителей из числа 7 тыс. опрошенных человек хотели бы вернуть своих детей в Белгородскую область — это 2195 человек. При этом всего за пределы региона вывезли свыше 12 тыс. подростков.