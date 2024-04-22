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Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Ребёнок

Власти назвали примерные сроки возвращения белгородских детей домой

22 апреля 2024, 06:39
Фото: Изображение Midjourney
Ребёнок

Белгородских детей начинают возвращать из лагерей за пределами области

Как рассказал министр образования региона Андрей Милёхин, 2195 родителей хотят вернуть детей домой в Белгородскую область. Доставлять ребят поездами начнут на этой неделе.
Сюжет
Дети

Министр образования региона Андрей Милёхин сообщил, что около 30% родителей из числа 7 тыс. опрошенных человек хотели бы вернуть своих детей в Белгородскую область — это 2195 человек. При этом всего за пределы региона вывезли свыше 12 тыс. подростков.

Заявки РЖД передали в конце прошлой недели — ребят привезут на поездах. О прибытии детей каждому родителю сообщат лично.

Однако власти всё ещё просят родителей оставить подростков в других регионах до конца мая из-за нестабильной обстановки.

«Я хотел попросить бы, если есть жалобы, фиксировать их в момент поступления. То же самое и по вызову: если родители говорят, что позицию они изменили, то решение принимаем. Но только после разговора с ответственными лицами из министерства образования», — добавил губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, что решение вывезти детей из Белгородской области приняли после непрекращающихся обстрелов в марте и ухудшения оперативной обстановки.

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