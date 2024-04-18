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Прокуратура

Белгородскому министру по делам молодёжи сделали замечание из-за работы подчинённых

18 апреля 2024, 12:40
Фото: 1MI
Прокуратура

Прокуратура внесла представление белгородскому министру по делам молодёжи

Прокуратура установила должностных лиц по работе с молодёжью, которые недобросовестно выполняют свои обязанности. В связи с этим главе профильного министерства внесли представление, а двоих руководителей бюджетных учреждений привлекли к ответственности.

В Белгородской области должностные лица, ответственные за профилактику негативных явлений в молодёжной среде и обеспечение информационной безопасности детей, осуществляли свои обязанности ненадлежащим образом. Это выяснила прокуратура по итогам проверки.

Министру по делам молодёжи региона Татьяне Киреевой внесли представление. Двоих руководителей областных бюджетных госучреждений привлекли к дисциплинарной ответственности.

По итогам министерством разработан план мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также в целях борьбы с негативными явлениями в молодёжной среде региона и предоставлению консультационной и методической помощи.

Ранее прокуратура направила предостережение белгородскому министру образования. Поводом стала ситуация с проведением итогового сочинения и государственной итоговой аттестации в 11 районах Белгородской области.

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