Белгородскому министру по делам молодёжи сделали замечание из-за работы подчинённых

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
В Белгородской области должностные лица, ответственные за профилактику негативных явлений в молодёжной среде и обеспечение информационной безопасности детей, осуществляли свои обязанности ненадлежащим образом. Это выяснила прокуратура по итогам проверки.
Министру по делам молодёжи региона Татьяне Киреевой внесли представление. Двоих руководителей областных бюджетных госучреждений привлекли к дисциплинарной ответственности.
По итогам министерством разработан план мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также в целях борьбы с негативными явлениями в молодёжной среде региона и предоставлению консультационной и методической помощи.
Ранее прокуратура направила предостережение белгородскому министру образования. Поводом стала ситуация с проведением итогового сочинения и государственной итоговой аттестации в 11 районах Белгородской области.