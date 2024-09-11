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Вывоз детей

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2024
С одних требуют отказ, с других — согласие: белгородцы — о заявлениях на вывоз детей
11 сентября, 07:40
Детей из белгородского приграничья хотят вывезти в безопасные районы
19 августа, 06:27
Из Белгородской области летом в другие регионы могут вывезти 20 тысяч детей
13 мая, 17:10
«Рисковать жизнью возможности нет». Гладков — о вывозе белгородских детей
22 апреля, 07:27
2023
Власти Шебекино ответили на обвинения в платной эвакуации детей
Родители просто оплатили комфортабельный автобус для запланированной ранее поездки детей на отдых. Владимир Жданов заверил, что деньги в течение недели вернут.
4 июня 2023, 08:02
Порядка 800 шебекинцев с детьми отправятся в Калугу, Пензу и Ярославль
1 июня 2023, 06:32
2022
Соседка пришла, навела паники: вывозить детей из Белгорода не собираются
Отдельные белгородцы пугают сограждан вывозом детей из города на каникулярное время. Губернатор эту информацию опроверг.
17 октября 2022, 18:11

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