На низком старте: согласован выезд белгородских детей из восьми городов

Родители белгородских школьников тем временем задают вопросы о выезде детей из других городов. В администрации ответили, что по остальным направлениям так же прорабатываются и согласовываются маршруты. Как только о них станет известно, родителей незамедлительно уведомят через ответственных представителей школ.