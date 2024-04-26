На низком старте: согласован выезд белгородских детей из восьми городов

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
В нескольких городах согласовали отправление белгородских школьников домой. Соответствующий ответ 26 апреля дала мэрия Белгорода.
Уже согласовали выезд детей из Нальчика, Тамбова, Ульяновска, Самары, Твери, Тулы, Москвы и Подольска. По остальным направлениям так же прорабатываются и согласовываются маршруты.
мэрия Белгорода
Родители белгородских школьников тем временем задают вопросы о выезде детей из других городов. В администрации ответили, что по остальным направлениям так же прорабатываются и согласовываются маршруты. Как только о них станет известно, родителей незамедлительно уведомят через ответственных представителей школ.