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Posted Сегодня, 14:46

Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

Дети

На низком старте: согласован выезд белгородских детей из восьми городов

26 апреля 2024, 14:46
Фото: Изображение Midjourney
Дети

В мэрии ответили на вопрос белгородцев о возвращении детей из других регионов

Белгородская администрация сообщила, что уже согласован выезд детей из Нальчика, Тамбова, Ульяновска, Самары, Твери, Тулы, Москвы и Подольска. Для остальных городов также прорабатываются маршруты.
Сюжет
Дети

В нескольких городах согласовали отправление белгородских школьников домой. Соответствующий ответ 26 апреля дала мэрия Белгорода.

Уже согласовали выезд детей из Нальчика, Тамбова, Ульяновска, Самары, Твери, Тулы, Москвы и Подольска. По остальным направлениям так же прорабатываются и согласовываются маршруты.
мэрия Белгорода

Родители белгородских школьников тем временем задают вопросы о выезде детей из других городов. В администрации ответили, что по остальным направлениям так же прорабатываются и согласовываются маршруты. Как только о них станет известно, родителей незамедлительно уведомят через ответственных представителей школ.

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