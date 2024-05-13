Из Белгородской области летом в другие регионы могут вывезти 20 тысяч детей

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
Вывезти 20 тысяч белгородских детей в другие регионы могут этим летом. Соответствующую заявку готовят местные власти.
«Сейчас с правительством РФ ведём переговоры, подаём заявку на 20 тысяч мест за пределами Белгородской области. Работаем в этом направлении», — заявил губернатор Вячеслав Гладков во время прямого эфира 13 мая.
Оставить заявку на поездку можно будет в том числе через администрацию школы. В случае, если речь идёт о Белгороде, то обращение можно будет направить мэру Валентину Демидову.
Также глава региона удивился сообщению женщины, которая утверждает, что в прошлый раз, когда вывозили детей, её ребёнок не смог уехать.
«Непонятно, почему не увезли. Вывозили всех, кто хотел», — добавил губернатор.