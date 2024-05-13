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Дети

Из Белгородской области летом в другие регионы могут вывезти 20 тысяч детей

13 мая 2024, 17:10
Фото: Изображение Midjourney
Дети
Сейчас идут переговоры с правительством РФ. Оставить заявку на поездку можно будет через администрацию школы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Дети

Вывезти 20 тысяч белгородских детей в другие регионы могут этим летом. Соответствующую заявку готовят местные власти.

«Сейчас с правительством РФ ведём переговоры, подаём заявку на 20 тысяч мест за пределами Белгородской области. Работаем в этом направлении», — заявил губернатор Вячеслав Гладков во время прямого эфира 13 мая.

Оставить заявку на поездку можно будет в том числе через администрацию школы. В случае, если речь идёт о Белгороде, то обращение можно будет направить мэру Валентину Демидову.

Также глава региона удивился сообщению женщины, которая утверждает, что в прошлый раз, когда вывозили детей, её ребёнок не смог уехать.

«Непонятно, почему не увезли. Вывозили всех, кто хотел», — добавил губернатор.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Правительство#Дети#Новости Белгорода#Лагерь#Белгород#Вячеслав Гладков#Вывоз детей
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