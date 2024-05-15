В ЕТК ответили на просьбы белгородцев ориентироваться на военные каналы при отбое РО

В ЕТК ответили на просьбы белгородцев ориентироваться на другие каналы при объявлении отбоя ракетной опасности. Дело в том, что, пока не будет сигнала об отмене РО, автобусы не могут продолжить поездку. В итоге людям иногда приходится подолгу ждать отбоя, стоя на месте.