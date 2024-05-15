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Автобус

В ЕТК ответили на просьбы белгородцев ориентироваться на военные каналы при отбое РО

15 мая 2024, 08:08
Фото: 1MI
Автобус
Пассажиры общественного транспорта не раз возмущались из-за того, что приходится долго ждать отбоя ракетной опасности. При этом в каналах, которые ведут военные, отбой объявляют быстрее. В компании-перевозчике ЕТК ответили на просьбы белгородцев.

В ЕТК ответили на просьбы белгородцев ориентироваться на другие каналы при объявлении отбоя ракетной опасности. Дело в том, что, пока не будет сигнала об отмене РО, автобусы не могут продолжить поездку. В итоге людям иногда приходится подолгу ждать отбоя, стоя на месте.

В Единой транспортной компании заявили, что продолжат ориентироваться только на каналы МЧС и белгородского губернатора.

«Все остальные источники информации: сообщества, группы, каналы неизвестного происхождения в различных мессенджерах и социальных сетях не относятся к числу надёжных и в связи с этим не могут быть использованы в качестве официального и достоверного источника информации», — заявили в ЕТК.

Ранее белгородцы просили рассмотреть возможность ориентироваться в том числе на каналы, которые ведут военные. Они тоже предупреждают о ракетной опасности и иногда объявляют отбой быстрее, чем МЧС.

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#Маргарита Водолажская#Город#Белгородская область#Автобусы#Новости Белгорода#Белгород#Ракетная опасность
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