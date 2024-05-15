В ЕТК ответили на просьбы белгородцев ориентироваться на военные каналы при отбое РО

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
В ЕТК ответили на просьбы белгородцев ориентироваться на другие каналы при объявлении отбоя ракетной опасности. Дело в том, что, пока не будет сигнала об отмене РО, автобусы не могут продолжить поездку. В итоге людям иногда приходится подолгу ждать отбоя, стоя на месте.
В Единой транспортной компании заявили, что продолжат ориентироваться только на каналы МЧС и белгородского губернатора.
«Все остальные источники информации: сообщества, группы, каналы неизвестного происхождения в различных мессенджерах и социальных сетях не относятся к числу надёжных и в связи с этим не могут быть использованы в качестве официального и достоверного источника информации», — заявили в ЕТК.
Ранее белгородцы просили рассмотреть возможность ориентироваться в том числе на каналы, которые ведут военные. Они тоже предупреждают о ракетной опасности и иногда объявляют отбой быстрее, чем МЧС.