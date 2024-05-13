Mercedes насмерть сбил человека в районе белгородского «Сити Молла»

Как сообщили в УМВД, пешеход переходил дорогу не по «зебре». После аварии 40-летний водитель иномарки скрылся с места ДТП, но затем вернулся. «Авто Белгород» пишет, что на месте происшествия после того, как сбили человека, остался госномер машины.