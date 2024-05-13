Mercedes насмерть сбил человека в районе белгородского «Сити Молла»

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:39
В Белгородской области за день, 12 мая, на дорогах два пешехода погибли, ещё один пострадал. Первое смертельное ДТП случилось в 23:00 на объездной в районе белгородского «Сити Молла». Там Mercedes-Benz насмерть сбил мужчину.
Как сообщили в УМВД, пешеход переходил дорогу не по «зебре». После аварии 40-летний водитель иномарки скрылся с места ДТП, но затем вернулся. «Авто Белгород» пишет, что на месте происшествия после того, как сбили человека, остался госномер машины.
Второе смертельное ДТП произошло днём на дороге Белгород — Шебекино — Волоконовка в Белгородском районе. В этом случае Volkswagen Polo сбил мужчину. Пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте, заявили в полиции. Он скончался на месте ДТП. В аварии также пострадал 20-летний пассажир иномарки.
Ещё один пешеход пострадал в ДТП накануне в Старом Осколе. Там 61-летний мужчина переходил дорогу в неустановленном месте и попал под колёса Renault Logan. Пострадал в ДТП только пешеход.