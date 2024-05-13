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За день на белгородских дорогах погибли двое пешеходов

Mercedes насмерть сбил человека в районе белгородского «Сити Молла»

13 мая 2024, 08:37
Фото: 1MI

За день на белгородских дорогах погибли двое пешеходов

Одно из происшествий случилось на дороге Белгород — Новая Деревня. Как сообщили в региональном УМВД, водитель Mercedes скрылся с места аварии, но затем вернулся. Местные паблики уточняли, что на дороге после ДТП остался госномер иномарки.
Сюжет
ДТП

В Белгородской области за день, 12 мая, на дорогах два пешехода погибли, ещё один пострадал. Первое смертельное ДТП случилось в 23:00 на объездной в районе белгородского «Сити Молла». Там Mercedes-Benz насмерть сбил мужчину.

Как сообщили в УМВД, пешеход переходил дорогу не по «зебре». После аварии 40-летний водитель иномарки скрылся с места ДТП, но затем вернулся. «Авто Белгород» пишет, что на месте происшествия после того, как сбили человека, остался госномер машины.

Второе смертельное ДТП произошло днём на дороге Белгород — Шебекино — Волоконовка в Белгородском районе. В этом случае Volkswagen Polo сбил мужчину. Пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте, заявили в полиции. Он скончался на месте ДТП. В аварии также пострадал 20-летний пассажир иномарки.

Ещё один пешеход пострадал в ДТП накануне в Старом Осколе. Там 61-летний мужчина переходил дорогу в неустановленном месте и попал под колёса Renault Logan. Пострадал в ДТП только пешеход.

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#Инна Рогова#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Старый Оскол#Белгородский район#Пешеходы#Новости Белгорода#Белгород#Смертельное ДТП
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