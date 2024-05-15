Дроны ВСУ атаковали два белгородских села: повреждены машины, магазин и гараж

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Два села в Борисовском районе подверглись атаке дронов ВСУ. В Грузском беспилотник сбросил взрывное устройство. В результате повреждён легковой автомобиль, выбиты окна в гараже частного домовладения.
В Берёзовке упал и взорвался дрон-камикадзе. Повреждены фасад и окна местного магазина, также задело транспортное средство, которое было припарковано рядом с торговой точкой.
На месте работают оперативные службы.
Напомним, что утром 15 мая под обстрел ВСУ снова попали Белгород и район. Пострадали два человека.