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Беспилотники

Дроны ВСУ атаковали два белгородских села: повреждены машины, магазин и гараж

15 мая 2024, 08:55
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники

Два села в Белгородской области попали под атаку дронов ВСУ

Под ударом оказались сёла Грузское и Берёзовка в Борисовском районе. Никто из мирных жителей не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

Два села в Борисовском районе подверглись атаке дронов ВСУ. В Грузском беспилотник сбросил взрывное устройство. В результате повреждён легковой автомобиль, выбиты окна в гараже частного домовладения.

В Берёзовке упал и взорвался дрон-камикадзе. Повреждены фасад и окна местного магазина, также задело транспортное средство, которое было припарковано рядом с торговой точкой.

На месте работают оперативные службы.

Напомним, что утром 15 мая под обстрел ВСУ снова попали Белгород и район. Пострадали два человека.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Борисовский район#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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