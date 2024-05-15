Погибшая при обстреле 19-летняя студентка из Белгорода в детстве победила рак

Кобзева также рассказала, что Анастасии Сечной было 19 лет. Когда погибшей было восемь, у неё диагностировали онкологию. Белгородка лечилась в Москве, ей удалили ребро и часть лёгкого. Девочка болела около года, ей удалось победить рак.