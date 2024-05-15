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Погибшая при обстреле 19-летняя студентка из Белгорода в детстве победила рак

Погибшая при обстреле 19-летняя студентка из Белгорода в детстве победила рак

15 мая 2024, 07:31
Фото: 1MI
Анастасия Сечная погибла во время обстрела города 12 мая. В детстве девушка перенесла онкологическое заболевание. Об этом РИА «Новости» рассказала подруга девушки Кристина Кобзева.

Как рассказала Кристина Кобзева, в воскресенье, 12 мая, её подруга Анастасия Сечная собиралась с родителями уезжать из Белгорода из-за усилившихся атак ВСУ в деревню, но попала под обстрел. Случилось это, когда девушка ходила в пункт выдачи заказов. Прилёт застал её на улице возле дома.

Подруга рассказала, что, когда началась ракетная опасность, Сечная побежала к дому, но не успела добежать до подъезда буквально 15-20 секунд. Осколок прилетел девушке в ногу.

«Затем её, видимо, откинуло ударной волной, она упала и ударилась. Мама пошла её искать, потому что она не брала трубку, не отвечала, и мама первая её и нашла. Мгновенная смерть», — цитирует издание подругу погибшей девушки.

Кобзева также рассказала, что Анастасии Сечной было 19 лет. Когда погибшей было восемь, у неё диагностировали онкологию. Белгородка лечилась в Москве, ей удалили ребро и часть лёгкого. Девочка болела около года, ей удалось победить рак.

Напомним, что Анастасия Сечная была студенткой Белгородского государственного института искусств и культуры. Девушка училась на факультете дизайна и технологий.

Студентка белгородского вуза погибла в результате обстрела ВСУ
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#Алина Харина#Происшествия#Студентка#Погибшие#Новости Белгорода#Онкология#Рак#Белгород#Атака ВСУ
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