Погибшая при обстреле 19-летняя студентка из Белгорода в детстве победила рак

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Как рассказала Кристина Кобзева, в воскресенье, 12 мая, её подруга Анастасия Сечная собиралась с родителями уезжать из Белгорода из-за усилившихся атак ВСУ в деревню, но попала под обстрел. Случилось это, когда девушка ходила в пункт выдачи заказов. Прилёт застал её на улице возле дома.
Подруга рассказала, что, когда началась ракетная опасность, Сечная побежала к дому, но не успела добежать до подъезда буквально 15-20 секунд. Осколок прилетел девушке в ногу.
«Затем её, видимо, откинуло ударной волной, она упала и ударилась. Мама пошла её искать, потому что она не брала трубку, не отвечала, и мама первая её и нашла. Мгновенная смерть», — цитирует издание подругу погибшей девушки.
Кобзева также рассказала, что Анастасии Сечной было 19 лет. Когда погибшей было восемь, у неё диагностировали онкологию. Белгородка лечилась в Москве, ей удалили ребро и часть лёгкого. Девочка болела около года, ей удалось победить рак.
Напомним, что Анастасия Сечная была студенткой Белгородского государственного института искусств и культуры. Девушка училась на факультете дизайна и технологий.