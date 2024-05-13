Мама погибшей 12 мая студентки тоже стала жертвой обрушения подъезда в Белгороде

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
С журналистами Бел.Ру связался бывший коллега мамы погибшей в доме 55А на улице Щорса студентки медицинского колледжа НИУ БелГУ. Он рассказал, что, вероятно, вместе с несовершеннолетней учащейся медколледжа погибли её мама Юлия Сульженко и гражданский муж Юлии Евгений Чудных.
Юлия работала заместителем директора в Тавровской школе «Формула успеха». Журналисты Бел.Ру попытались дозвонится до администрации школы, но безуспешно.
Коллеги женщины подтвердили гибель Юлии Сульженко и Евгения Чудных.
Спасатели достали из-под завалов в многоквартирном доме 15 человек, личность пяти была установлена, одна из них — студентка медколледжа Екатерина Сульженко.
Напомним, что сегодня специалисты закончат экспертизу устойчивости дома №55а на улице Щорса. После этого будет принято решение о его сносе или капитальном ремонте.