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Мама погибшей 12 мая студентки тоже стала жертвой обрушения подъезда в Белгороде

Мама погибшей 12 мая студентки тоже стала жертвой обрушения подъезда в Белгороде

13 мая 2024, 09:38
Фото: 1MI
С журналистами Бел.Ру связался бывший коллега мамы погибшей студентки. Он сообщает, что женщина и её гражданский муж не выходили на связь. В момент обрушения дома они находились в квартире, спасти их не удалось.

С журналистами Бел.Ру связался бывший коллега мамы погибшей в доме 55А на улице Щорса студентки медицинского колледжа НИУ БелГУ. Он рассказал, что, вероятно, вместе с несовершеннолетней учащейся медколледжа погибли её мама Юлия Сульженко и гражданский муж Юлии Евгений Чудных.

Юлия работала заместителем директора в Тавровской школе «Формула успеха». Журналисты Бел.Ру попытались дозвонится до администрации школы, но безуспешно.

Коллеги женщины подтвердили гибель Юлии Сульженко и Евгения Чудных.

Спасатели достали из-под завалов в многоквартирном доме 15 человек, личность пяти была установлена, одна из них — студентка медколледжа Екатерина Сульженко.

Напомним, что сегодня специалисты закончат экспертизу устойчивости дома №55а на улице Щорса. После этого будет принято решение о его сносе или капитальном ремонте.

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