Белгородцы после обстрелов попадают в больницы с осколочными ранениями или ожогами

Глава регионального минздрава также рассказал, что вчера в больницу попала женщина с осколком в позвоночнике: «Это поражение спинного мозга, осталась инвалидом». Сегодня ночью в больницу поступили ещё двое пострадавших, у одного мужчины ожоги, он в реанимации.