Белгородцы после обстрелов попадают в больницы с осколочными ранениями или ожогами

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
В настоящий момент в горбольнице № 2 Белгорода лечатся 33 человека, в областной больнице — 30, в детской областной больнице — двое детей, в борисовской больнице — семеро пациентов. Восемь раненых находятся в реанимации.
Пострадавший полуторамесячный ребёнок сейчас лечится в Российской детской клинической больнице. Его состояние оценивается как тяжёлое. Мать ребёнка находится вместе с ним.
На лечении в Москве также находятся ещё пять жителей региона. Все они лежат в отделениях, в реанимации никого нет.
Также Иконников рассказал о состоянии пострадавших белгородцев.
Двое детей с осколочными ранениями сейчас в состоянии средней тяжести. Проведены необходимые мероприятия, первичная хирургическая обработка ран. Они находятся в отделениях. По взрослым, которые в реанимации, — у них различные ранения, осколочные ранения тяжёлые.
Андрей Иконников
Глава регионального минздрава также рассказал, что вчера в больницу попала женщина с осколком в позвоночнике: «Это поражение спинного мозга, осталась инвалидом». Сегодня ночью в больницу поступили ещё двое пострадавших, у одного мужчины ожоги, он в реанимации.
Иконников подчёркивает, что в основном в больницу поступают с осколочными ранениями или ожогами.
Также стало известно, что сейчас из больницы в Борисовке выписываются шесть человек, которые находились в «Газели» при атаке дрона. Один из пациентов продолжает лечение.