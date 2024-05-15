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В больницах проходят лечение 78 пострадавших при обстрелах белгородцев

Белгородцы после обстрелов попадают в больницы с осколочными ранениями или ожогами

15 мая 2024, 08:32
Фото: 1MI

В больницах проходят лечение 78 пострадавших при обстрелах белгородцев

Раненые находятся на лечении в местных и московских больницах. Восемь человек остаются в реанимации. Подробности рассказал глава регионального минздрава Андрей Иконников.

В настоящий момент в горбольнице № 2 Белгорода лечатся 33 человека, в областной больнице — 30, в детской областной больнице — двое детей, в борисовской больнице — семеро пациентов. Восемь раненых находятся в реанимации.

Пострадавший полуторамесячный ребёнок сейчас лечится в Российской детской клинической больнице. Его состояние оценивается как тяжёлое. Мать ребёнка находится вместе с ним.

На лечении в Москве также находятся ещё пять жителей региона. Все они лежат в отделениях, в реанимации никого нет.

Также Иконников рассказал о состоянии пострадавших белгородцев.

Двое детей с осколочными ранениями сейчас в состоянии средней тяжести. Проведены необходимые мероприятия, первичная хирургическая обработка ран. Они находятся в отделениях. По взрослым, которые в реанимации, — у них различные ранения, осколочные ранения тяжёлые.
Андрей Иконников

Глава регионального минздрава также рассказал, что вчера в больницу попала женщина с осколком в позвоночнике: «Это поражение спинного мозга, осталась инвалидом». Сегодня ночью в больницу поступили ещё двое пострадавших, у одного мужчины ожоги, он в реанимации.

Иконников подчёркивает, что в основном в больницу поступают с осколочными ранениями или ожогами.

Также стало известно, что сейчас из больницы в Борисовке выписываются шесть человек, которые находились в «Газели» при атаке дрона. Один из пациентов продолжает лечение.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Москва#Больница#Новости Белгорода#Белгород#Андрей иконников#Состояние здоровья#Атака ВСУ
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