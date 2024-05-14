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Женщине осколком повредило позвоночник при обстреле Белгорода

Женщине осколком повредило позвоночник при обстреле Белгорода

14 мая 2024, 03:12
Фото: Bel.ru
Ранним утром 14 ВСУ обстреляли областной центр. Вячеслав Гладков сообщил об одной раненой.

У пострадавшей — осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга. Её отправили на лечение в областную клиническую больницу.

В Белгороде выбиты стёкла в девяти многоквартирных домах. Посекло кровли в трёх частных домах. Пострадали школа №15, здание «Санта Моника», шесть автомобилей. Есть проблемы с электричеством — специалисты уже переводят питание на резервные линии.

В Северном пробило кровлю частного дома. В Репном повреждён автомобиль.

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