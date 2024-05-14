Женщине осколком повредило позвоночник при обстреле Белгорода

В Белгороде выбиты стёкла в девяти многоквартирных домах. Посекло кровли в трёх частных домах. Пострадали школа №15, здание «Санта Моника», шесть автомобилей. Есть проблемы с электричеством — специалисты уже переводят питание на резервные линии.