Семь человек ранены в результате первых вечерних взрывов в Белгороде

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
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Updated Сегодня, 15:47
Губернатор рассказал о последствиях первых вечерних взрывов в Белгороде. Напомним, что тогда город атаковали из РСЗО «Вампир».
Пострадали в результате атаки семь мирных жителей. Двое мужчин получили черепно-мозговые травмы. Их состояние оценивается как тяжёлое. Четверо пострадавших получили осколочные ранения. Ещё один раненый от госпитализации отказался.
В Белгороде разрушения после первого вечернего обстрела есть в шести квартирах двух МКД, коммерческом объекте, частном доме. Повреждены два авто.
В Белгородском районе разрушения есть в нескольких населённых пунктах. В Дубовом было прямое попадание в энергетический объект — повреждено восемь машин. Помимо этого, пробита крыша хозпостройки, посекло осколками одно авто.
В Таврово и Репном повреждено по одному частному дому. Во втором населённом пункте вдобавок пострадали две машины, ещё одна — в Майском.