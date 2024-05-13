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Над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО

Семь человек ранены в результате первых вечерних взрывов в Белгороде

13 мая 2024, 15:45
Фото: 1MI

Над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО

Двое мужчин находятся в тяжёлом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Выявлены разрушения в Белгороде и Белгородском районе — в квартирах, на энергообъекте. Также повреждены автомобили.

Губернатор рассказал о последствиях первых вечерних взрывов в Белгороде. Напомним, что тогда город атаковали из РСЗО «Вампир».

Пострадали в результате атаки семь мирных жителей. Двое мужчин получили черепно-мозговые травмы. Их состояние оценивается как тяжёлое. Четверо пострадавших получили осколочные ранения. Ещё один раненый от госпитализации отказался.

В Белгороде разрушения после первого вечернего обстрела есть в шести квартирах двух МКД, коммерческом объекте, частном доме. Повреждены два авто.

В Белгородском районе разрушения есть в нескольких населённых пунктах. В Дубовом было прямое попадание в энергетический объект — повреждено восемь машин. Помимо этого, пробита крыша хозпостройки, посекло осколками одно авто.

В Таврово и Репном повреждено по одному частному дому. Во втором населённом пункте вдобавок пострадали две машины, ещё одна — в Майском.

Названа причина громких звуков, раздавшихся вечером над Белгородом
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