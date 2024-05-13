Названа причина громких звуков, раздавшихся вечером над Белгородом

Некоторые жители заметили столбы дыма в районе Харьковской горы. Предположительно, в Дубовом произошел пожар на территории автозаправочной станции, а в Белгороде было повреждено здание фитнес-клуба «Санта Моника». Сейчас точные сведения о последствиях обстрела со стороны ВСУ отсутствуют. В 17:13 была отмена режима ракетной опасности.