Названа причина громких звуков, раздавшихся вечером над Белгородом

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Около 17:00 над Белгородской областью ПВО сбила 16 снарядов, выпущенные ВСУ из РСЗО «Вампир». Примерно в это же время над столицей региона раздались взрывы.
Некоторые жители заметили столбы дыма в районе Харьковской горы. Предположительно, в Дубовом произошел пожар на территории автозаправочной станции, а в Белгороде было повреждено здание фитнес-клуба «Санта Моника». Сейчас точные сведения о последствиях обстрела со стороны ВСУ отсутствуют. В 17:13 была отмена режима ракетной опасности.
Помимо этого, ВСУ днём атаковали Белгород двумя беспилотниками. Один из них упал на территории парковки коммерческого предприятия, а второй — возле многоквартирного жилого дома. В результате происшествия никто не пострадал, но были незначительные разрушения.