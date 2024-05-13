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Posted Сегодня, 14:47

Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 14:49

Updated Сегодня, 14:49

Обломок от сбитого после взрывов предмета в Белгороде

Названа причина громких звуков, раздавшихся вечером над Белгородом

13 мая 2024, 14:47
Фото: «Жесть Белгород»
Обломок от сбитого после взрывов предмета в Белгороде

Белгород вновь обстреляли из РСЗО «Вампир»

Сбито 16 реактивных снарядов, пишут федеральные СМИ со ссылкой на Минобороны РФ. ПВО сработала в районе 17:00, как раз когда над Белгородом раздались взрывы.

Около 17:00 над Белгородской областью ПВО сбила 16 снарядов, выпущенные ВСУ из РСЗО «Вампир». Примерно в это же время над столицей региона раздались взрывы.

Некоторые жители заметили столбы дыма в районе Харьковской горы. Предположительно, в Дубовом произошел пожар на территории автозаправочной станции, а в Белгороде было повреждено здание фитнес-клуба «Санта Моника». Сейчас точные сведения о последствиях обстрела со стороны ВСУ отсутствуют. В 17:13 была отмена режима ракетной опасности.

Помимо этого, ВСУ днём атаковали Белгород двумя беспилотниками. Один из них упал на территории парковки коммерческого предприятия, а второй — возле многоквартирного жилого дома. В результате происшествия никто не пострадал, но были незначительные разрушения.

ВСУ атаковали Белгород двумя беспилотниками, один из них взорвался
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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#СВО#Атака ВСУ
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