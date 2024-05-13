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Упавший у МКД беспилотник

ВСУ атаковали Белгород двумя беспилотниками, один из них взорвался

13 мая 2024, 13:40
Фото: Bel.ru
Упавший у МКД беспилотник

Белгород атаковали двумя беспилотниками самолётного типа

БПЛА упали на парковку коммерческого предприятия и у многоквартирного дома. Пострадавших нет, но зафиксированы небольшие разрушения. О двух упавших украинских беспилотниках сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Белгород подвергся атаке двумя украинскими беспилотниками. Один из них упал на парковку коммерческого предприятия, после чего взорвался. Повреждения получили восемь легковых автомобилей.

Второй БПЛА без детонации упал рядом с многоквартирным домом. Его заметили местные жители на бульваре Юности. Взрывотехники и оперативные службы уже вывезли беспилотник для дальнейшего обезвреживания.

По информации главы региона Вячеслава Гладкова, в результате двух происшествий никто из мирных жителей не пострадал.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Разрушения#БПЛА
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