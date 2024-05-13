ВСУ атаковали Белгород двумя беспилотниками, один из них взорвался

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Белгород подвергся атаке двумя украинскими беспилотниками. Один из них упал на парковку коммерческого предприятия, после чего взорвался. Повреждения получили восемь легковых автомобилей.
Второй БПЛА без детонации упал рядом с многоквартирным домом. Его заметили местные жители на бульваре Юности. Взрывотехники и оперативные службы уже вывезли беспилотник для дальнейшего обезвреживания.
По информации главы региона Вячеслава Гладкова, в результате двух происшествий никто из мирных жителей не пострадал.