Беспилотник врезался в стену дома на Харгоре в Белгороде

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Сегодня, 13 мая, в Белгороде на Харгоре упал беспилотный летательный аппарат. Конструкцию на тротуаре вблизи многоквартирного жилого дома заметили и сфотографировали очевидцы. Повреждений в стоящем рядом здании нет.
Подробности случившегося пока не известны.
Напомним, что в этот же день в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Сигнал действовал с 11:01 до 11:12. О последствиях после объявления опасности не сообщалось.
В Минобороны РФ ранее заявили, что около 15:00 над регионом был сбит один украинский беспилотник. Сообщения о БПЛА, который увидели белгородцы, поступили примерно в 15:30.