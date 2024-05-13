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Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Упавший беспилотник

Беспилотник врезался в стену дома на Харгоре в Белгороде

13 мая 2024, 13:16
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
Упавший беспилотник
Беспилотник заметили около одного из многоквартирных домов. Предварительно, никаких повреждений не зафиксировано. Подробности пока не известны.

Сегодня, 13 мая, в Белгороде на Харгоре упал беспилотный летательный аппарат. Конструкцию на тротуаре вблизи многоквартирного жилого дома заметили и сфотографировали очевидцы. Повреждений в стоящем рядом здании нет.

Подробности случившегося пока не известны.

Упавший беспилотникУпавший беспилотник
Упавший беспилотник
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»

Напомним, что в этот же день в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Сигнал действовал с 11:01 до 11:12. О последствиях после объявления опасности не сообщалось.

В Минобороны РФ ранее заявили, что около 15:00 над регионом был сбит один украинский беспилотник. Сообщения о БПЛА, который увидели белгородцы, поступили примерно в 15:30.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#БПЛА
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