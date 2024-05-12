Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

Два промышленных предприятия в Белгородской области пострадали при атаке БПЛА

Два промышленных предприятия в Белгородской области пострадали при атаке БПЛА

12 мая 2024, 05:53
Фото: Изображение Midjourney
Город Шебекино повторно подвергся атаке ВСУ. На территории предприятий была повреждена кровля и помещение столовой. Подробности рассказал Вячеслав Гладков.

Утром 12 мая город Шебекино во второй раз попал под атаку ВСУ с помощью БПЛА. Повреждения зафиксировали на территории двух промышленных предприятий. На территории одного была повреждена кровля производственного помещения, в другом — помещение столовой.

Из мирных жителей никто не пострадал. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Напомним, что до этого четыре села и Шебекино остались без света из-за атаки дрона. Аварийные службы скоро приступят к устранению последствий.

Шебекино и четыре белгородских села остались без света после атаки ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
Шебекино и четыре белгородских села остались без света после атаки ВСУГладков рассказал о последствиях обстрела Белгорода со стороны УкраиныЖенщина погибла, а 29 человек получили ранения в результате обстрела Белгорода
#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Предприятия#Кровля#Белгород#Вячеслав Гладков#Шебекинский горокруг#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь
Дом в Белгороде обрушился в результате прямого попадания снаряда ВСУ
Сегодня, 09:00
На Щорса в Белгороде обрушился подъезд многоэтажки после взрывов
Сегодня, 08:38
Попадание снаряда по многоэтажке в Белгороде засняли видеокамеры
Сегодня, 09:01
Моменты прилётов при обстреле Белгорода попали на видео
Вчера, 18:11
Из-под завалов взорванной многоэтажки в Белгороде вызволили первых пострадавших
Сегодня, 09:10
Две ракеты «Точка-У» уничтожила ПВО ночью над Белгородской областью
Сегодня, 06:33
"