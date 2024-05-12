Два промышленных предприятия в Белгородской области пострадали при атаке БПЛА

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Updated Сегодня, 05:55
Утром 12 мая город Шебекино во второй раз попал под атаку ВСУ с помощью БПЛА. Повреждения зафиксировали на территории двух промышленных предприятий. На территории одного была повреждена кровля производственного помещения, в другом — помещение столовой.
Из мирных жителей никто не пострадал. Сейчас на месте работают оперативные службы.
Напомним, что до этого четыре села и Шебекино остались без света из-за атаки дрона. Аварийные службы скоро приступят к устранению последствий.