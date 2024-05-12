Шебекино и четыре белгородских села остались без света после атаки ВСУ

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Updated Сегодня, 05:42
Город Шебекино попал под атаку ВСУ при помощи БПЛА. В результате атаки были повреждены линии электропередачи. Без света остались жители Шебекино, а также четыре села округа — Графовка, Безлюдовка, Маслова Пристань, Новая Таволжанка.
Среди мирных жителей никто не пострадал. В ближайшее время аварийные службы приступят к переключению на резервные линии и устранению последствий.
Напомним, что вчера, 11 мая, после обстрела в Белгороде были повреждены две больницы, центр гимнастики, школа, 49 квартир.