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Шебекино и четыре белгородских села остались без света после атаки ВСУ

Шебекино и четыре белгородских села остались без света после атаки ВСУ

12 мая 2024, 05:40
Фото: Bel.ru
Под удар утром 12 мая попал город Шебекино. Населённый пункт атаковали при помощи БПЛА. Никто не пострадал, сообщил Вячеслав Гладков.

Город Шебекино попал под атаку ВСУ при помощи БПЛА. В результате атаки были повреждены линии электропередачи. Без света остались жители Шебекино, а также четыре села округа — Графовка, Безлюдовка, Маслова Пристань, Новая Таволжанка.

Среди мирных жителей никто не пострадал. В ближайшее время аварийные службы приступят к переключению на резервные линии и устранению последствий.

Напомним, что вчера, 11 мая, после обстрела в Белгороде были повреждены две больницы, центр гимнастики, школа, 49 квартир.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Вячеслав Гладков#Шебекинский горокруг#Атака ВСУ#БПЛА
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