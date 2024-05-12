Шебекино и четыре белгородских села остались без света после атаки ВСУ

Город Шебекино попал под атаку ВСУ при помощи БПЛА. В результате атаки были повреждены линии электропередачи. Без света остались жители Шебекино, а также четыре села округа — Графовка, Безлюдовка, Маслова Пристань, Новая Таволжанка.