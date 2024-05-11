Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгорода со стороны Украины

Представители строительных организаций, а также управляющие компании уже на месте происшествия и проводят необходимые работы. В первую очередь будет восстановлено остекление, а затем — балконные конструкции. Если внутренняя отделка повреждена, то её также восстановят. В данный момент сотрудники УК обходят поврежденные квартиры и временно закрывают тепловой контур, а затем начнут производить замеры для дальнейших работ.