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обстрел Белгорода

Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгорода со стороны Украины

11 мая 2024, 19:00
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
обстрел Белгорода
Повреждения получили две больницы, школа, центр гимнастики и четыре коммерческих объекта. Также пострадали 22 многоквартирных дома, сообщил губернатор региона.

В Белгороде были повреждены несколько кровель в многоквартирных домах из-за прямого попадания. Общее количество повреждённых квартир в 22 домах достигло 49. Пострадали четыре коммерческих объекта. Также повредилось остекление в четырех социально значимых учреждениях: городская больница №2, детская областная клиническая больница, Центр художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте «Сирень» и школа №41.

Кроме того, из-за прямого попадания снарядов загорелись шесть автомобилей. Очаги возгорания были оперативно потушены пожарными, всего пострадала 21 машина.

Представители строительных организаций, а также управляющие компании уже на месте происшествия и проводят необходимые работы. В первую очередь будет восстановлено остекление, а затем — балконные конструкции. Если внутренняя отделка повреждена, то её также восстановят. В данный момент сотрудники УК обходят поврежденные квартиры и временно закрывают тепловой контур, а затем начнут производить замеры для дальнейших работ.

Напомним, при вечернем обстреле Белгорода 11 мая погибла женщина, ещё 29 человек, в том числе ребёнок, получили ранения.

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обстрел Белгородаобстрел Белгорода
обстрел Белгородаобстрел Белгорода
обстрел Белгородаобстрел Белгорода
обстрел Белгородаобстрел Белгорода
обстрел Белгорода
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
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#Евгений Грицков#Автомобили#Больницы#Украина#Школа#Новости Белгорода#Многоквартирные дома#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Повреждения#ВСУ#СВО#Коммерческие объекты
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