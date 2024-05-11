Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгорода со стороны Украины

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Published Сегодня, 19:00
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В Белгороде были повреждены несколько кровель в многоквартирных домах из-за прямого попадания. Общее количество повреждённых квартир в 22 домах достигло 49. Пострадали четыре коммерческих объекта. Также повредилось остекление в четырех социально значимых учреждениях: городская больница №2, детская областная клиническая больница, Центр художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте «Сирень» и школа №41.
Кроме того, из-за прямого попадания снарядов загорелись шесть автомобилей. Очаги возгорания были оперативно потушены пожарными, всего пострадала 21 машина.
Представители строительных организаций, а также управляющие компании уже на месте происшествия и проводят необходимые работы. В первую очередь будет восстановлено остекление, а затем — балконные конструкции. Если внутренняя отделка повреждена, то её также восстановят. В данный момент сотрудники УК обходят поврежденные квартиры и временно закрывают тепловой контур, а затем начнут производить замеры для дальнейших работ.
Напомним, при вечернем обстреле Белгорода 11 мая погибла женщина, ещё 29 человек, в том числе ребёнок, получили ранения.