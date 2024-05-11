Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:11

Published Сегодня, 18:11

Modified Сегодня, 18:13

Updated Сегодня, 18:13

обстрел Белгорода

Моменты прилётов при обстреле Белгорода попали на видео

11 мая 2024, 18:11
Фото: Bel.ru
обстрел Белгорода
Вечером 11 мая ВСУ вновь обстреляли областной центр с применением реактивной системы залпового огня Vampire. О пострадавших пока не сообщается, на земле есть многочисленные повреждения. Моменты взрывов попали на записи с камер видеонаблюдения.

Один из прилётов пришёлся на детскую площадку на бульваре Юности. Людей на улице в этот момент не было — сигнал ракетной опасности поступил в этот раз до начала обстрела и работы ПВО. На бульваре Юности был ещё один взрыв, где пострадали в первую очередь автомобили.

А вот мужчина не успел вбежать в подъезд на улице Щорса. Повезло, что взрыв произошёл в десятке метров от него.

Подробнее о последствиях обстрелов — в материалах Бел.Ру.

обстрел Белгорода
Видео: Bel.ru
обстрел Белгорода
Видео: Bel.ru
обстрел Белгорода
Видео: Bel.ru
В Белгороде раздались взрывы: горят машины, повреждены «Лента» и МКД
Узнать подробнее
Читайте также:
Что с раненными при ночных обстрелах в Белгородском районеПочти 50 домов повреждены после ночных обстрелов в Белгородском районеВзрослые и неродившийся ребёнок: в ходе атак ВСУ в апреле погибло четверо белгородцев
#Евгений Грицков#Видео#Детская площадка#Новости Белгорода#Видеонаблюдение#Бульвар юности#Последствия#Белгород#Обстрел#Повреждения#ВСУ#Улица Щорса#СВО#Реактивная система залпового огня
Подпишитесь
Женщина погибла, а 29 человек получили ранения в результате обстрела Белгорода
Сегодня, 18:49
«Модный бульвар», больница, автобус: новые последствия обстрела Белгорода
Сегодня, 16:57
Бои на границе Белгородской и Харьковской областей: что происходит на утро 11 мая
Сегодня, 07:13
В Белгороде раздались взрывы: горят машины, повреждены «Лента» и МКД
Сегодня, 16:44
Наступление к Харькову, жертвы ВСУ и сюрпризы в правительстве РФ для белгородцев
Сегодня, 17:55
"