Моменты прилётов при обстреле Белгорода попали на видео

Один из прилётов пришёлся на детскую площадку на бульваре Юности. Людей на улице в этот момент не было — сигнал ракетной опасности поступил в этот раз до начала обстрела и работы ПВО. На бульваре Юности был ещё один взрыв, где пострадали в первую очередь автомобили.