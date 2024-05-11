Моменты прилётов при обстреле Белгорода попали на видео

Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
Один из прилётов пришёлся на детскую площадку на бульваре Юности. Людей на улице в этот момент не было — сигнал ракетной опасности поступил в этот раз до начала обстрела и работы ПВО. На бульваре Юности был ещё один взрыв, где пострадали в первую очередь автомобили.
А вот мужчина не успел вбежать в подъезд на улице Щорса. Повезло, что взрыв произошёл в десятке метров от него.
Подробнее о последствиях обстрелов — в материалах Бел.Ру.