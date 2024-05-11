В Белгороде раздались взрывы: горят машины, повреждены «Лента» и МКД

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
В 19:15 субботы в Белгороде и Белгородском районе объявили уже которую по счёту ракетную опасность. В этот раз атака ВСУ была реальной, работала система ПВО,. в небе раздавались взрывы.
Не обошлось без последствий на земле. Читатели Бел.Ру сообщили о прилёте в районе дома №75 по улице Костюкова. Во дворе многоквартирных домов загорелось два автомобиля.
Ещё одна машина загорелась после прилёта на улице Королёва через дорогу от Южного сквера.
На улице Щорса повреждения получили гипермаркет «Лента» и овощной магазин рядом с ним.
Прилёт случился и возле здания недавно открытого центра гимнастики «Сирень». Повреждены и рядом стоящие автомобили.
В районе рынка «Солнечный» взрыв произошёл на верхнем техническом этаже многоквартирного дома.