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обстрел Белгорода

В Белгороде раздались взрывы: горят машины, повреждены «Лента» и МКД

11 мая 2024, 16:44
Фото: Bel.ru
обстрел Белгорода

При обстреле Белгорода повреждены МКД, центр гимнастики и несколько автомобилей

Вечером 11 мая ВСУ снова обстреляли Белгород и Белгородский район. В областном центре возникли пожары в нескольких местах, горят машины, повреждены гипермаркет, центр гимнастики и многоэтажка. Собираем главное.

В 19:15 субботы в Белгороде и Белгородском районе объявили уже которую по счёту ракетную опасность. В этот раз атака ВСУ была реальной, работала система ПВО,. в небе раздавались взрывы.

Не обошлось без последствий на земле. Читатели Бел.Ру сообщили о прилёте в районе дома №75 по улице Костюкова. Во дворе многоквартирных домов загорелось два автомобиля.

Ещё одна машина загорелась после прилёта на улице Королёва через дорогу от Южного сквера.

На улице Щорса повреждения получили гипермаркет «Лента» и овощной магазин рядом с ним.

Фото: Telegram-канал «Белгород №1»

Прилёт случился и возле здания недавно открытого центра гимнастики «Сирень». Повреждены и рядом стоящие автомобили.

Фото: Telegram-канал «Белгород №1»

В районе рынка «Солнечный» взрыв произошёл на верхнем техническом этаже многоквартирного дома.

Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
#Евгений Грицков#Город#Видео#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#ВСУ#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Ракетная опасность
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