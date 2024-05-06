Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:00

Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

После атаки ВСУ на Белгородскую область погибли семь человек, более 30 ранены

Семеро погибших и 40 раненых: что известно о ЧП под Белгородом к этому часу?

6 мая 2024, 11:00
Фото: Изображение Midjourney

После атаки ВСУ на Белгородскую область погибли семь человек, более 30 ранены

Первый рабочий день начался в Белгородской области с тревожных сообщений. Утром стало известно, что под атаку дронов ВСУ попал движущийся по дороге транспорт, есть погибшие и большое количество раненых. Редакция Бел.Ру собрала подробности сегодняшнего ЧП.

Атака дронов на транспорт

Во время оперативного совещания правительства утром в понедельник, 6 мая, сообщили, что Борисовский район оказался под ударом дронов-камикадзе. Под атаку попали транспортные средства, которые перевозили работников на свинокомплексы ГК «Агро-Белогорье». Изначально было известно о шести погибших и 33 раненых.

На место сразу выехали начальник управления региональной безопасности области Евгений Воробьев и региональный министр здравоохранения Андрей Иконников.

«Массированно начинают бить по мирным жителям. Военных там нет», — прокомментировал ЧП губернатор Вячеслав Гладков.

Позже глава региона опубликовал уточняющую информацию по этому ЧП. Стало известно, что украинские летательные аппараты ударили по движущимся по дороге двум «Газелям» и легковой машине. Автобусы везли на работу сотрудников предприятия. Транспорт был атакован в районе села Берёзовка.

В результате взрыва погибли шесть человек. По предварительной информации, было известно о 35 раненых, среди них есть двое детей с поверхностными ранениями.

Также было известно, что один мужчина находится в тяжёлом состоянии на операции. Местный житель получил проникающее ранение брюшной полости. Остальных раненых также отправили в больницу.

Гладков рассказал подробнее о ЧП с автобусами «Агро-Белогорья»
Узнать подробнее

Погибших и раненых стало больше

Позже ТАСС со ссылкой на ГК «Агро-Белогорье» сообщил, что количество скончавшихся при атаке дронов выросло до семи.

«Известия» со ссылкой на Минздрав РФ написали, что раненых также стало больше. Сообщалось о 40 пострадавших, трое их них дети. Оставить в больнице пришлось 30 раненых. Вопрос помощи пострадавшим на личный контроль взял министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Число пострадавших при атаке ВСУ на автобусы «Агро-Белогорья» увеличилось до 40
Узнать подробнее

Комментарий «Агро-Белогорья»

По информации компании, ранения получили 32 работника, семеро погибли. Восемь человек после осмотра отпустили домой. Информацию о пострадавших от Минздрава мы указали выше.

Также в ГК отметили, что оперативные службы не могут полностью обследовать место ЧП, так как в этом районе небезопасно — продолжают летать дроны.

Помимо этого, в «Агро-Белогорье» рассказали, что родственникам погибших при атаке выплатят по миллиону рублей. Компенсацию получат и раненые работники. Размер выплаты составит от 250 до 500 тыс. рублей.

Место утреннего ЧП с автобусами «Агро-Белогорья» не могут осмотреть из-за дронов
Узнать подробнее

Следком РФ начал расследование

Следственный комитет РФ будет расследовать нападение ВСУ на Белгородскую область. Следователи установят обстоятельства произошедшего и личности, которые были причастны к совершению этого преступления.

Следком РФ будет вести расследование по поводу атаки ВСУ на Белгородскую область
Узнать подробнее

ВСУ продолжили атаковать район

Спустя время ВСУ снова выпустили дрон-камикадзе по Борисовскому району. На этот раз была атакована в районе населённого пункта Берёзка движущаяся по дороге машина.

По предварительной информации, известно об одном пострадавшем. Осколочные ранения ноги получил мужчина. Его отправили в больницу.

После сегодняшних атак глава Борисовского района Владимир Переверзев призвал водителей отказать от поездок по трассе Крым — Комсомолец — Красиво.

«Беда пришла в дома»: глава района, где погибли белгородцы, обратился к жителям
Узнать подробнее

Под ударом не только Борисовский район

В понедельник, 6 мая, дрон-камикадзе также атаковал село Старый Хутор в Валуйском горокруге. Никто из мирных жителей не пострадал. Однако без разрушений не обошлось — во время взрыва пострадал инфраструктурный объект связи. Его отремонтируют после согласования с Минобороны РФ.

Позже под удар попали сразу три населённых пункта: сёла Щетиновка, Отрадное и Чайки Белгородского района. Обошлось без раненых.

В Щетиновке повреждена цистерна молоковоза. В Отрадном под атаку попал локомотив передвижной лаборатории, а в Чайках пострадал легковой автомобиль.

Кроме того, беспилотник ВСУ сегодня упал в частном секторе в Шебекино. Произошёл взрыв — ранена мирная жительница. Повреждён забор дома.

Массированная атака дронов продолжается: повреждены молоковоз, авто и локомотив
Узнать подробнее

Стоит отметить, что во время оперсовещания губернатор Вячеслав Гладков также поручил разработать меры безопасности, чтобы усилить защиту промышленных объектов и агрокомплексов.

«У нас сильные предприятия, которые могут использовать дополнительные меры защиты для безопасности людей. Ситуация крайне напряжённая», — подчеркнул глава региона.

Читайте также:
Место утреннего ЧП с автобусами «Агро-Белогорья» не могут осмотреть из-за дронов«Беда пришла в дома»: глава района, где погибли белгородцы, обратился к жителямПогибших от утренней атаки на автобусы «Агро-Белогорья» стало больше
#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Больница#Агро-Белогорье#Борисовский район#Беспилотник#Погибшие#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Михаил Мурашко#СВО#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе
Подпишитесь
Послепасхальный день в Белгородской области прошёл тревожно: что случилось 6 мая?
Сегодня, 15:32
Ребёнок ранен, мужчина погиб: известны последствия атаки ВСУ на Белгород и район
Сегодня, 14:24
Новый взрыв под Белгородом: целью украинских FPV-дронов стали два КамАЗа
Сегодня, 15:06
В Минобороны рассказали, чем ВСУ пытались атаковать Белгород в этот раз
Сегодня, 14:22
«Поднялось пыльное облако»: пострадавшая — об обстреле села, где погиб белгородец
Сегодня, 15:24
«Охота шла несколько дней». Алёхин — об уничтожении «Хаймарса» у Белгородской области
Сегодня, 13:10
"