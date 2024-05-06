Семеро погибших и 40 раненых: что известно о ЧП под Белгородом к этому часу?

В понедельник, 6 мая, дрон-камикадзе также атаковал село Старый Хутор в Валуйском горокруге. Никто из мирных жителей не пострадал. Однако без разрушений не обошлось — во время взрыва пострадал инфраструктурный объект связи. Его отремонтируют после согласования с Минобороны РФ.