Семеро погибших и 40 раненых: что известно о ЧП под Белгородом к этому часу?

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Во время оперативного совещания правительства утром в понедельник, 6 мая, сообщили, что Борисовский район оказался под ударом дронов-камикадзе. Под атаку попали транспортные средства, которые перевозили работников на свинокомплексы ГК «Агро-Белогорье». Изначально было известно о шести погибших и 33 раненых.
На место сразу выехали начальник управления региональной безопасности области Евгений Воробьев и региональный министр здравоохранения Андрей Иконников.
«Массированно начинают бить по мирным жителям. Военных там нет», — прокомментировал ЧП губернатор Вячеслав Гладков.
Позже глава региона опубликовал уточняющую информацию по этому ЧП. Стало известно, что украинские летательные аппараты ударили по движущимся по дороге двум «Газелям» и легковой машине. Автобусы везли на работу сотрудников предприятия. Транспорт был атакован в районе села Берёзовка.
В результате взрыва погибли шесть человек. По предварительной информации, было известно о 35 раненых, среди них есть двое детей с поверхностными ранениями.
Также было известно, что один мужчина находится в тяжёлом состоянии на операции. Местный житель получил проникающее ранение брюшной полости. Остальных раненых также отправили в больницу.
Позже ТАСС со ссылкой на ГК «Агро-Белогорье» сообщил, что количество скончавшихся при атаке дронов выросло до семи.
«Известия» со ссылкой на Минздрав РФ написали, что раненых также стало больше. Сообщалось о 40 пострадавших, трое их них дети. Оставить в больнице пришлось 30 раненых. Вопрос помощи пострадавшим на личный контроль взял министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По информации компании, ранения получили 32 работника, семеро погибли. Восемь человек после осмотра отпустили домой. Информацию о пострадавших от Минздрава мы указали выше.
Также в ГК отметили, что оперативные службы не могут полностью обследовать место ЧП, так как в этом районе небезопасно — продолжают летать дроны.
Помимо этого, в «Агро-Белогорье» рассказали, что родственникам погибших при атаке выплатят по миллиону рублей. Компенсацию получат и раненые работники. Размер выплаты составит от 250 до 500 тыс. рублей.
Следственный комитет РФ будет расследовать нападение ВСУ на Белгородскую область. Следователи установят обстоятельства произошедшего и личности, которые были причастны к совершению этого преступления.
Спустя время ВСУ снова выпустили дрон-камикадзе по Борисовскому району. На этот раз была атакована в районе населённого пункта Берёзка движущаяся по дороге машина.
По предварительной информации, известно об одном пострадавшем. Осколочные ранения ноги получил мужчина. Его отправили в больницу.
После сегодняшних атак глава Борисовского района Владимир Переверзев призвал водителей отказать от поездок по трассе Крым — Комсомолец — Красиво.
В понедельник, 6 мая, дрон-камикадзе также атаковал село Старый Хутор в Валуйском горокруге. Никто из мирных жителей не пострадал. Однако без разрушений не обошлось — во время взрыва пострадал инфраструктурный объект связи. Его отремонтируют после согласования с Минобороны РФ.
Позже под удар попали сразу три населённых пункта: сёла Щетиновка, Отрадное и Чайки Белгородского района. Обошлось без раненых.
В Щетиновке повреждена цистерна молоковоза. В Отрадном под атаку попал локомотив передвижной лаборатории, а в Чайках пострадал легковой автомобиль.
Кроме того, беспилотник ВСУ сегодня упал в частном секторе в Шебекино. Произошёл взрыв — ранена мирная жительница. Повреждён забор дома.
Стоит отметить, что во время оперсовещания губернатор Вячеслав Гладков также поручил разработать меры безопасности, чтобы усилить защиту промышленных объектов и агрокомплексов.
«У нас сильные предприятия, которые могут использовать дополнительные меры защиты для безопасности людей. Ситуация крайне напряжённая», — подчеркнул глава региона.