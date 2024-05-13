Белгородка ушла в офис писать пост для военных и тем самым спаслась от смерти

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Жительница Белгорода Марина узнала о разрушениях в своём доме на улице Щорса от коллеги. Та позвонила ей и поинтересовалась, всё ли в порядке. Сама же белгородка покинула дом буквально за час до атаки ВСУ.
«В свободное от работы время я веду Telegram-канал для раненных на СВО ребят. Обычно делаем заранее, две-три записи, но так получилось, что на сегодня не осталось ничего», — рассказывает белгородка.
Женщина признаётся, что в воскресенье, когда произошла трагедия, у неё не было доступа к интернету дома, поэтому для публикации контента ей пришлось отправиться в офис.
В квартире у Марины осталась кошка. Женщина надеется, что сможет найти её живой. Соседка белгородки числится пропавшей без вести.
«Малышей у нас не было в подъезде. Недавно вот ребята квартиру купили. Иду как-то, коляска стоит… Боюсь даже думать, что с ними сейчас,» — говорит женщина.