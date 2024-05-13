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Published Сегодня, 15:02

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Обрушившийся подъезд дома после атаки ВСУ на Белгород

Белгородка ушла в офис писать пост для военных и тем самым спаслась от смерти

13 мая 2024, 15:02
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Обрушившийся подъезд дома после атаки ВСУ на Белгород

Жительница обрушившегося в Белгороде дома чудом спаслась от смерти

Жительница Белгорода Марина чудом не пострадала во время обстрела, так как покинула свой дом за час до атаки ВСУ. О разрушениях в доме на улице Щорса она узнала от коллеги. Из дома женщина ушла, чтобы сделать пост для бойцов СВО, сообщает «‎Комсомольская правда»‎.

Жительница Белгорода Марина узнала о разрушениях в своём доме на улице Щорса от коллеги. Та позвонила ей и поинтересовалась, всё ли в порядке. Сама же белгородка покинула дом буквально за час до атаки ВСУ.

«В свободное от работы время я веду Telegram-канал для раненных на СВО ребят. Обычно делаем заранее, две-три записи, но так получилось, что на сегодня не осталось ничего», — рассказывает белгородка.

Женщина признаётся, что в воскресенье, когда произошла трагедия, у неё не было доступа к интернету дома, поэтому для публикации контента ей пришлось отправиться в офис.

В квартире у Марины осталась кошка. Женщина надеется, что сможет найти её живой. Соседка белгородки числится пропавшей без вести.

«Малышей у нас не было в подъезде. Недавно вот ребята квартиру купили. Иду как-то, коляска стоит… Боюсь даже думать, что с ними сейчас,» — говорит женщина.

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