Белгородка ушла в офис писать пост для военных и тем самым спаслась от смерти

Жительница обрушившегося в Белгороде дома чудом спаслась от смерти

Жительница Белгорода Марина чудом не пострадала во время обстрела, так как покинула свой дом за час до атаки ВСУ. О разрушениях в доме на улице Щорса она узнала от коллеги. Из дома женщина ушла, чтобы сделать пост для бойцов СВО, сообщает «‎Комсомольская правда»‎.