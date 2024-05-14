В Белгороде увеличилось число пострадавших после утренней атаки ВСУ «вампирами»

В результате ракетных ударов ВСУ по Белгороду утром 14 мая пострадали три человека. Изначально было известно только о раненой женщине: она остаётся в больнице. Как оказалось, пострадали также двое мужчин. Они получили осколочные ранения. Сейчас мужчины находятся на амбулаторном лечении.