В Белгороде увеличилось число пострадавших после утренней атаки ВСУ «вампирами»

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
В результате ракетных ударов ВСУ по Белгороду утром 14 мая пострадали три человека. Изначально было известно только о раненой женщине: она остаётся в больнице. Как оказалось, пострадали также двое мужчин. Они получили осколочные ранения. Сейчас мужчины находятся на амбулаторном лечении.
Что касается разрушений, то их выявили в 39 квартирах 20 МКД, семи частных домах, двух соцобъектах, одном хозсубъекте. Повреждены 17 автомобилей, частная теплица, ЛЭП.
В Белгородском районе за сутки пострадали шесть человек, пятеро из них остаются в больницах. В общей сложности в районе за день разрушения нашли в 53 частных домах, четырёх МКД. Повреждено 50 машин.