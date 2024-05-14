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Три человека ранены в Белгороде после утренней атаки ВСУ

В Белгороде увеличилось число пострадавших после утренней атаки ВСУ «вампирами»

14 мая 2024, 12:14
Фото: 1MI

Три человека ранены в Белгороде после утренней атаки ВСУ

Кроме того, в Белгородском районе за сутки пострадали шесть человек. Повреждены автомобили, частные дома, квартиры. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В результате ракетных ударов ВСУ по Белгороду утром 14 мая пострадали три человека. Изначально было известно только о раненой женщине: она остаётся в больнице. Как оказалось, пострадали также двое мужчин. Они получили осколочные ранения. Сейчас мужчины находятся на амбулаторном лечении.

Что касается разрушений, то их выявили в 39 квартирах 20 МКД, семи частных домах, двух соцобъектах, одном хозсубъекте. Повреждены 17 автомобилей, частная теплица, ЛЭП.

В Белгородском районе за сутки пострадали шесть человек, пятеро из них остаются в больницах. В общей сложности в районе за день разрушения нашли в 53 частных домах, четырёх МКД. Повреждено 50 машин.

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