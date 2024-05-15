Светофор на одной из улиц Белгорода работает в новом режиме

В конце апреля стало известно, что в Белгороде приведут в порядок светофоры на четырёх перекрёстках: на пересечении улицы Белгородского полка и Народный бульвара, улиц Дзгоева и Макаренко, Белгородского проспекта и улицы Н. Чумичова и на улице Королёва в районе ООТ «Улица Губкина».