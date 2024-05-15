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Updated Сегодня, 14:22

Светофор

Светофор на одной из улиц Белгорода работает в новом режиме

15 мая 2024, 14:22
Фото: ЦООД
Светофор
На перекрёстке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Студенческой продолжаются ремонтные работы, в ходе которых изменена организация движения и режим работы светофора. Из-за этого возможны затруднения в движении, сообщает ЦООД

На перекрёстке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Студенческой светофор введён в новый режим работы.

Веерное движение на улице Студенческой позволит безопасно совершать левые повороты, также увеличенное количество полос на подходе наладит движение транспорта. Велосипедные переезды на пересечении с малым проездом Богдана Хмельницкого уменьшат конфликты между пешеходами и велосипедистами.

Сейчас на перекрёстке продолжаются ремонтные работы. Идёт мониторинг дорожной ситуации и корректировка режимов работы светофоров. На текущем этапе возможны затруднения в движении, сообщает ЦООД.

В конце апреля стало известно, что в Белгороде приведут в порядок светофоры на четырёх перекрёстках: на пересечении улицы Белгородского полка и Народный бульвара, улиц Дзгоева и Макаренко, Белгородского проспекта и улицы Н. Чумичова и на улице Королёва в районе ООТ «Улица Губкина».

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