Светофор на одной из улиц Белгорода работает в новом режиме

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
На перекрёстке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Студенческой светофор введён в новый режим работы.
Веерное движение на улице Студенческой позволит безопасно совершать левые повороты, также увеличенное количество полос на подходе наладит движение транспорта. Велосипедные переезды на пересечении с малым проездом Богдана Хмельницкого уменьшат конфликты между пешеходами и велосипедистами.
Сейчас на перекрёстке продолжаются ремонтные работы. Идёт мониторинг дорожной ситуации и корректировка режимов работы светофоров. На текущем этапе возможны затруднения в движении, сообщает ЦООД.
В конце апреля стало известно, что в Белгороде приведут в порядок светофоры на четырёх перекрёстках: на пересечении улицы Белгородского полка и Народный бульвара, улиц Дзгоева и Макаренко, Белгородского проспекта и улицы Н. Чумичова и на улице Королёва в районе ООТ «Улица Губкина».