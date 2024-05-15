Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:15

Published Сегодня, 01:15

Modified Сегодня, 01:36

Updated Сегодня, 01:36

Дым после взрывов

В Белгороде прогремели взрывы, сработала ПВО

15 мая 2024, 01:15
Фото: «Жесть Белгород»
Дым после взрывов

В Белгороде объявили ракетную опасность

Несколько взрывов раздалось в районе четырёх часов утра.

В Белгороде 15 мая прогремели взрывы. Раздались они в районе четырёх часов утра. Действовала ракетная опасность, работала сирена.

Официальной информации о последствиях пока нет. Как сообщают местные паблики, после множества взрывов над городом вновь появился дым. По предварительным данным, видно его из Дубового — там горел частный дом.

Добавим, что после того, как громкие звуки стихли, в городе вновь включили сирену.

Несколько раз в Белгороде было громко и накануне, 14 мая. В результате утреннего обстрела, напомним, пострадали три человека. Тогда город атаковали из РСЗО «Вампир».

В Белгороде увеличилось число пострадавших после утренней атаки ВСУ «вампирами»
Узнать подробнее
Читайте также:
Фитнес-центр в Белгороде несколько дней подряд попадал под обстрел: фото разрушенийСтудентка белгородского вуза погибла в результате обстрела ВСУВзрыв на одной из улиц после утреннего обстрела Белгорода попал на видео
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#СВО#Атака ВСУ#Ракетная опасность
Подпишитесь
После обрушения в доме на Щорса в Белгороде снесут два подъезда
Вчера, 10:05
Белгородские компании «Газпрома» возглавил новый руководитель
Вчера, 12:52
«Открыла входную дверь, а там пропасть»: белгородка — про обрушение дома на Щорса
Вчера, 15:01
В нескольких домах Белгорода перенесли сроки отключения горячей воды
Вчера, 14:42
Старооскольская чиновница может возглавить один из районов Белгородской области?
Вчера, 13:31
"