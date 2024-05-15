В Белгороде прогремели взрывы, сработала ПВО

Posted Сегодня, 01:15
Published Сегодня, 01:15
Modified Сегодня, 01:36
Updated Сегодня, 01:36
В Белгороде 15 мая прогремели взрывы. Раздались они в районе четырёх часов утра. Действовала ракетная опасность, работала сирена.
Официальной информации о последствиях пока нет. Как сообщают местные паблики, после множества взрывов над городом вновь появился дым. По предварительным данным, видно его из Дубового — там горел частный дом.
Добавим, что после того, как громкие звуки стихли, в городе вновь включили сирену.
Несколько раз в Белгороде было громко и накануне, 14 мая. В результате утреннего обстрела, напомним, пострадали три человека. Тогда город атаковали из РСЗО «Вампир».