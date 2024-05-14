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Студентка белгородского вуза погибла в результате обстрела ВСУ

Студентка белгородского вуза погибла в результате обстрела ВСУ

14 мая 2024, 09:12
Фото: 1MI
Студентка Белгородского института искусств и культуры Анастасия Сечная погибла в результате обстрела. Трагедия произошла, когда девушка находилась на улице. Подробности сообщили в пресс-службе вуза.

Студентка Белгородского государственного института искусств и культуры Анастасия Сечная погибла во время обстрела. Девушка в тот момент находилась на улице.

Пресс-служба университета сообщает, что Анастасия училась на факультете дизайна и технологий.

Сегодня, 14 мая, также появилась новая информация о белгородцах, погибших при обрушении части дома на улице Щорса. Погибла семья, которая воспитывала ребёнка с аутизмом. В свою квартиру белгородцы вернулись за летними вещами, где их настигла трагедия.

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