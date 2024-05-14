Студентка белгородского вуза погибла в результате обстрела ВСУ

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Студентка Белгородского государственного института искусств и культуры Анастасия Сечная погибла во время обстрела. Девушка в тот момент находилась на улице.
Пресс-служба университета сообщает, что Анастасия училась на факультете дизайна и технологий.
Сегодня, 14 мая, также появилась новая информация о белгородцах, погибших при обрушении части дома на улице Щорса. Погибла семья, которая воспитывала ребёнка с аутизмом. В свою квартиру белгородцы вернулись за летними вещами, где их настигла трагедия.