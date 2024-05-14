Появилась новая информация о белгородцах, погибших при обрушении части дома

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:49
При обрушении части дома на улице Щорса в Белгороде погибла семья Проценко, которая воспитывала ребёнка с аутизмом. Редакция выяснила, что семья из-за обстрелов находилась в Воронеже. В конце марта фонд «Каждый Особенный» искал для них жильё, потому что в Воронеже семья платила за квартиру посуточно. Руководитель фонда предложила им переехать временно в Орёл, но белгородцы ответили, что это для них далековато. В Воронеже за это время найти квартиру не удалось.
Семья в мае вернулась домой за летними вещами и планировала уехать обратно.
Также стало известно, что вместе с 8-летней Авророй и её матерью Екатериной погибли родители Екатерины Елена и Андрей.
Полный список погибших редакция разместила здесь.