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Появилась новая информация о белгородцах, погибших при обрушении части дома

Появилась новая информация о белгородцах, погибших при обрушении части дома

14 мая 2024, 07:47
Фото: 1MI
Погибла семья, которая воспитывала ребёнка с аутизмом. Белгородцы вернулись в квартиру за летними вещами, когда произошла трагедия. «Фонарь» опубликовал имена 14 из 15 погибших в Белгороде 12 мая после обрушения подъезда МКД.

При обрушении части дома на улице Щорса в Белгороде погибла семья Проценко, которая воспитывала ребёнка с аутизмом. Редакция выяснила, что семья из-за обстрелов находилась в Воронеже. В конце марта фонд «Каждый Особенный» искал для них жильё, потому что в Воронеже семья платила за квартиру посуточно. Руководитель фонда предложила им переехать временно в Орёл, но белгородцы ответили, что это для них далековато. В Воронеже за это время найти квартиру не удалось.

Семья в мае вернулась домой за летними вещами и планировала уехать обратно.

Также стало известно, что вместе с 8-летней Авророй и её матерью Екатериной погибли родители Екатерины Елена и Андрей.

Полный список погибших редакция разместила здесь.

Названы имена пятерых белгородцев, погибших при обрушении дома после атаки ВСУ
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