Появилась новая информация о белгородцах, погибших при обрушении части дома

При обрушении части дома на улице Щорса в Белгороде погибла семья Проценко, которая воспитывала ребёнка с аутизмом. Редакция выяснила, что семья из-за обстрелов находилась в Воронеже. В конце марта фонд «Каждый Особенный» искал для них жильё, потому что в Воронеже семья платила за квартиру посуточно. Руководитель фонда предложила им переехать временно в Орёл, но белгородцы ответили, что это для них далековато. В Воронеже за это время найти квартиру не удалось.