Названы имена пятерых белгородцев, погибших при обрушении дома после атаки ВСУ

На данный момент удалось установить личности пятерых из 15 человек, погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Белгороде после атаки ВСУ.
Наталья Ермолова, 42 года. Работала врачом-неврологом. Женщина жила на восьмом этаже дома на улице Щорса, 55а. На связь в последний раз выходила вечером 11 мая;
Екатерина Сульженко, 17 лет. Студентка медицинского колледжа НИУ «БелГУ»;
Анастасия Ефремова, 26 лет. Работала поваром. По информации RT, утром трагического дня девушка не вышла на работу в белгородское кафе, после ЧП коллеги безуспешно пытались с ней связаться. Мать сообщила, что Анастасия жила с собакой;