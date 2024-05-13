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Появилась информация о пятерых погибших при обрушении дома в Белгороде

Названы имена пятерых белгородцев, погибших при обрушении дома после атаки ВСУ

13 мая 2024, 08:44
Фото: 1MI

Появилась информация о пятерых погибших при обрушении дома в Белгороде

Издание «‎Фонарь» опубликовало имена погибших в результате атаки ВСУ на жилой дом на улице Щорса. Среди них — восьмилетний ребёнок. Всего же из-под завалов достали тела 15 человек.

На данный момент удалось установить личности пятерых из 15 человек, погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Белгороде после атаки ВСУ.

  • Наталья Ермолова, 42 года. Работала врачом-неврологом. Женщина жила на восьмом этаже дома на улице Щорса, 55а. На связь в последний раз выходила вечером 11 мая;
  • Екатерина Сульженко, 17 лет. Студентка медицинского колледжа НИУ «БелГУ»;
  • Анастасия Ефремова, 26 лет. Работала поваром. По информации RT, утром трагического дня девушка не вышла на работу в белгородское кафе, после ЧП коллеги безуспешно пытались с ней связаться. Мать сообщила, что Анастасия жила с собакой;
  • Аврора, восемь лет;
  • Екатерина Гнедыш, возраст неизвестен. Имена матери и ребёнка были названы в телеграм-канале Mash.
Стало известно имя ещё одной погибшей в Белгороде при обрушении дома после атаки ВСУ
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