Названы имена пятерых белгородцев, погибших при обрушении дома после атаки ВСУ

Появилась информация о пятерых погибших при обрушении дома в Белгороде

Издание «‎Фонарь» опубликовало имена погибших в результате атаки ВСУ на жилой дом на улице Щорса. Среди них — восьмилетний ребёнок. Всего же из-под завалов достали тела 15 человек.