Стало известно имя ещё одной погибшей в Белгороде при обрушении дома после атаки ВСУ

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:53
При обрушении подъезда многоквартирного дома после атаки ВСУ в Белгороде погибла 26-летняя Анастасия Ефремова.
RT пишет, что девушка работала поваром в одном из кафе города и в день трагедии не вышла на связь. После ЧП коллеги пытались связаться с ней, но безуспешно. Как сообщила мать Анастасии, девушка проживала в квартире вместе со своей собакой.
Также жертвой трагического обрушения подъезда жилого дома стала 42-летняя местная жительница Наталья Ермолова, которая работала врачом-неврологом. По информации Telegram-канала Mash, она проживала на восьмом этаже дома по улице Щорса, 55а. Последний раз Наталья выходила на связь вечером 11 мая, после чего её близким не удалось с ней связаться.