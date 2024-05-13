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26-летняя белгородка погибла при обрушении подъезда

Стало известно имя ещё одной погибшей в Белгороде при обрушении дома после атаки ВСУ

13 мая 2024, 07:51
Фото: 1MI

26-летняя белгородка погибла при обрушении подъезда

Жертвой обрушения подъезда в Белгороде стала 26-летняя Анастасия Ефремова. Девушка работала поваром, в тот день коллеги не смогли выйти с ней на связь, сообщает RT.

При обрушении подъезда многоквартирного дома после атаки ВСУ в Белгороде погибла 26-летняя Анастасия Ефремова.

RT пишет, что девушка работала поваром в одном из кафе города и в день трагедии не вышла на связь. После ЧП коллеги пытались связаться с ней, но безуспешно. Как сообщила мать Анастасии, девушка проживала в квартире вместе со своей собакой.

Также жертвой трагического обрушения подъезда жилого дома стала 42-летняя местная жительница Наталья Ермолова, которая работала врачом-неврологом. По информации Telegram-канала Mash, она проживала на восьмом этаже дома по улице Щорса, 55а. Последний раз Наталья выходила на связь вечером 11 мая, после чего её близким не удалось с ней связаться.

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