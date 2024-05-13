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Обрушившийся после атаки ВСУ подъезд дома на улице Щорса в Белгороде

Постпредство РФ при ОБСЕ: атаку на Белгород совершили из вооружения НАТО

13 мая 2024, 07:05
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Обрушившийся после атаки ВСУ подъезд дома на улице Щорса в Белгороде
Российская сторона в ОБСЕ осудила удар по Белгороду, заявив, что он нанесён ВСУ с применением вооружения НАТО. Постпредство РФ призвало руководство ОБСЕ избегать двойных стандартов при рассмотрении нарушений международного гуманитарного права, сообщает РБК.

По заявлению российского постпредства при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), удар по Белгороду, в результате которого разрушен подъезд многоквартирного дома, нанесён ВСУ с использованием вооружений, поставленных странами НАТО.

В сообщении говорится: «Требуем от руководства ОБСЕ, прежде всего мальтийского действующего председательства, максимально жёстко осудить преступные действия. Недопустимо демонстративно не замечать гражданских жертв из числа россиян — будь то в Белгороде, Донбассе или где-либо ещё».

В российском постпредстве при ОБСЕ также подчеркнули, что нужно избегать двойных стандартов и политических предубеждений при рассмотрении грубых нарушений норм международного гуманитарного права.

Представитель ООН Фархан Хак от лица всемирной организации выступил против нападений, направленных на объекты гражданской инфраструктуры.

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