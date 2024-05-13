Постпредство РФ при ОБСЕ: атаку на Белгород совершили из вооружения НАТО

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
По заявлению российского постпредства при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), удар по Белгороду, в результате которого разрушен подъезд многоквартирного дома, нанесён ВСУ с использованием вооружений, поставленных странами НАТО.
В сообщении говорится: «Требуем от руководства ОБСЕ, прежде всего мальтийского действующего председательства, максимально жёстко осудить преступные действия. Недопустимо демонстративно не замечать гражданских жертв из числа россиян — будь то в Белгороде, Донбассе или где-либо ещё».
В российском постпредстве при ОБСЕ также подчеркнули, что нужно избегать двойных стандартов и политических предубеждений при рассмотрении грубых нарушений норм международного гуманитарного права.
Представитель ООН Фархан Хак от лица всемирной организации выступил против нападений, направленных на объекты гражданской инфраструктуры.