Стало известно, как власти помогут 107 белгородцам, проживавшим в обрушенном подъезде

Из-за возможности дальнейшего обрушения дома всех жителей пришлось расселить, однако в пунктах временного размещения остановились только 30 жителей из общего количества: 29 взрослых, из которых трое маломобильных, и один ребёнок. Остальные приняли решение остаться у своих друзей и родственников. Тех, кто согласился разместиться в ПВР, поместили в общежитии механико-технологического колледжа.