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Published Сегодня, 12:24

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Updated Сегодня, 12:27

Обрушенный из-за попадания обломков ракеты подъезд

Стало известно, как власти помогут 107 белгородцам, проживавшим в обрушенном подъезде

13 мая 2024, 12:24
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Обрушенный из-за попадания обломков ракеты подъезд

Белгородцам рассказали о помощи пострадавшим жителям обрушенного 12 мая дома

В мэрии Белгорода рассказали, как планируют помогать пострадавшим при обрушении подъезда в доме №55а по улице Щорса. Всего в подъезде проживали 107 человек.

Заместитель главы администрации Белгорода Василий Голиков рассказал в ходе еженедельного оперативного совещания про расселение тех людей, которые проживали в обрушенном вчера от прилёта украинской ракеты доме. По словам чиновника, в доме №55а по улице Щорса проживает 1073 белгородца, включая 144 ребёнка и 171 пенсионера, 52 из которых — инвалиды.

Из-за возможности дальнейшего обрушения дома всех жителей пришлось расселить, однако в пунктах временного размещения остановились только 30 жителей из общего количества: 29 взрослых, из которых трое маломобильных, и один ребёнок. Остальные приняли решение остаться у своих друзей и родственников. Тех, кто согласился разместиться в ПВР, поместили в общежитии механико-технологического колледжа.

В третьем подъезде, который разрушился из-за попадания в него обломков украинской ракеты, в 40 квартирах проживали 107 человек. За каждой из этих семей планируется закрепить сотрудника администрации для точечной помощи в учёбе, размещении детей в лагерях, в поиске работы и по утраченным вещам.

В течение сегодняшнего дня у нас по каждой семье будет составлена карточка и проведены индивидуальные встречи или телефонные звонки. Составим план действий по каждой из этих семей. По утрате имущества, проживающих в третьем подъезде, составим индивидуальные предложения с учётом норм действующего законодательства.
Василий Голиков
В пострадавшем от обстрела доме в Белгороде сохраняется угроза обрушения
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