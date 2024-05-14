Пентагон не стал комментировать атаку на Белгород, из-за которой погибли 15 человек

Напомним, что в воскресенье, 12 мая, Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. На протяжении всего дня в городе неоднократно объявлялась воздушная тревога. В результате одного из взрывов обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома на улице Щорса. Погибли 15 человек. Ещё трое стали жертвами вечернего обстрела.