Пентагон не стал комментировать атаку на Белгород, из-за которой погибли 15 человек

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Министерство обороны США, Пентагон, не стало давать комментариев по поводу обстрела ВСУ Белгорода, в результате которого погибли 15 человек.
В американском военном ведомстве перенаправили вопросы украинским чиновникам.
Напомним, что в воскресенье, 12 мая, Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. На протяжении всего дня в городе неоднократно объявлялась воздушная тревога. В результате одного из взрывов обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома на улице Щорса. Погибли 15 человек. Ещё трое стали жертвами вечернего обстрела.