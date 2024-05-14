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Разрушенный подъезд дома на улице Щорса

Пентагон не стал комментировать атаку на Белгород, из-за которой погибли 15 человек

14 мая 2024, 07:04
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Разрушенный подъезд дома на улице Щорса

Пентагон отказался комментировать воскресный обстрел Белгорода

В результате атаки 12 мая обрушился подъезд многоквартирного дома. В Пентагоне тем временем переадресовали вопросы украинской стороне, сообщает РИА «Новости».

Министерство обороны США, Пентагон, не стало давать комментариев по поводу обстрела ВСУ Белгорода, в результате которого погибли 15 человек.

В американском военном ведомстве перенаправили вопросы украинским чиновникам.

Напомним, что в воскресенье, 12 мая, Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. На протяжении всего дня в городе неоднократно объявлялась воздушная тревога. В результате одного из взрывов обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома на улице Щорса. Погибли 15 человек. Ещё трое стали жертвами вечернего обстрела.

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