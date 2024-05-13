Папа Римский выразил соболезнования белгородцам, чьи близкие погибли при обстреле

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
Папа Римский Франциск выразил соболезнования белгородцам, чьи родные и близкие погибли при обстрелах ВСУ. Он осуждает любые атаки на мирных граждан. Об этом сообщил Леонид Севастьянов, председатель Всемирного союза староверов. Севастьянов поддерживает связь с Папой Римским.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также выразил свои соболезнования:
«Очередное преступление причинило большие страдания жителям Белогорья, и молю Милостивого Господа, дабы Он укрепил силы всех, кого коснулось это страшное злодеяние, и вразумил тех, кто по ослеплению сердца действует с безумной жестокостью. Возношу молитвы Владыке жизни Христу о скорейшем спасении находящихся под обломками и исцелении раненых».
Слова соболезнований в связи с трагическими событиями поступили от целого ряда руководителей регионов России. Среди них — мэр Москвы, губернаторы Пензенской, Орловской, Московской, Мурманской, Липецкой, Ярославской, Смоленской, Калужской, Ростовской, Тамбовской, Воронежской, Костромской областей, главы Ставропольского и Камчатского краев, а также глава Республики Крым.