Папа Римский выразил соболезнования белгородцам, чьи близкие погибли при обстреле

Папа Римский Франциск выразил соболезнования белгородцам, чьи родные и близкие погибли при обстрелах ВСУ. Он осуждает любые атаки на мирных граждан. Об этом сообщил Леонид Севастьянов, председатель Всемирного союза староверов. Севастьянов поддерживает связь с Папой Римским.