Фитнес-центр в Белгороде несколько дней подряд попадал под обстрел: фото разрушений

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
В фитнес-центр «Санта Моника», который находится на проезде Автомобилистов в Белгороде, в результате последнего обстрела было прямое попадание в крышу здания. На фотографиях видно серьёзные разрушения — повреждены два перекрытия внутри.
Вчера, 13 мая, этот же фитнес-центр также прилетел снаряд, который попал на прилегающую к зданию парковку.
В результате утреннего обстрела 14 мая в Белгороде пострадали также жилые дома. В девяти МКД выбито 21 окно в квартирах. Также повреждены кровли трёх частных домов.