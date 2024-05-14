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Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

В результате атаки ВСУ в Белгороде пострадало здание фитнес-центра

Фитнес-центр в Белгороде несколько дней подряд попадал под обстрел: фото разрушений

14 мая 2024, 10:02
Фото: Изображение Midjourney

В результате атаки ВСУ в Белгороде пострадало здание фитнес-центра

Фитнес-центр «Санта Моника» в Белгороде вновь попал под обстрел. В результате прямого попадания здание получило серьёзные повреждения.

В фитнес-центр «Санта Моника», который находится на проезде Автомобилистов в Белгороде, в результате последнего обстрела было прямое попадание в крышу здания. На фотографиях видно серьёзные разрушения — повреждены два перекрытия внутри.

Вчера, 13 мая, этот же фитнес-центр также прилетел снаряд, который попал на прилегающую к зданию парковку.

В результате утреннего обстрела 14 мая в Белгороде пострадали также жилые дома. В девяти МКД выбито 21 окно в квартирах. Также повреждены кровли трёх частных домов.

Разрушения в фитнес-центре изнутриРазрушения в фитнес-центре изнутри
Разрушения в фитнес-центре изнутриРазрушения в фитнес-центре изнутри
Разрушения в фитнес-центре изнутриРазрушения в фитнес-центре изнутри
Разрушения в фитнес-центре изнутри
Фото: «Белгородские подробности»
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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Фитнес-центр#Атака ВСУ
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