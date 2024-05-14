ВСУ с утра обстреливают и атакуют дронами село под Белгородом

Сообщается о прилёте в центр села. В результате значительные повреждения получили частное домовладение, летняя кухня и хозпостройка. Глава региона подчёркивает, что сейчас определить степень всех разрушений невозможно. Работу продолжат, когда позволит оперативная обстановка.