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Разрушения в Щетиновке

ВСУ с утра обстреливают и атакуют дронами село под Белгородом

14 мая 2024, 08:24
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Разрушения в Щетиновке

ВСУ атаковали Щетиновку в Белгородской области

Под ударом находится село в Белгородском районе. Среди мирных жителей никто не пострадал. Известно о повреждении частного жилого домовладения. Определить степень всех разрушений пока невозможно, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ с раннего утра 14 мая обстреливают и атакуют дронами село Щетиновка Белгородского района. По предварительным данным, пострадавших нет, многие выехали из населённого пункта.

Сообщается о прилёте в центр села. В результате значительные повреждения получили частное домовладение, летняя кухня и хозпостройка. Глава региона подчёркивает, что сейчас определить степень всех разрушений невозможно. Работу продолжат, когда позволит оперативная обстановка.

На месте сейчас работают оперативные службы. По их данным, за селом произошло возгорание сухой травы, ситуация находится под контролем.

Информация о последствиях уточняется.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Дрон#Щетиновка#Разрушения#Атака ВСУ
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