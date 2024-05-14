ВСУ с утра обстреливают и атакуют дронами село под Белгородом

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
ВСУ с раннего утра 14 мая обстреливают и атакуют дронами село Щетиновка Белгородского района. По предварительным данным, пострадавших нет, многие выехали из населённого пункта.
Сообщается о прилёте в центр села. В результате значительные повреждения получили частное домовладение, летняя кухня и хозпостройка. Глава региона подчёркивает, что сейчас определить степень всех разрушений невозможно. Работу продолжат, когда позволит оперативная обстановка.
На месте сейчас работают оперативные службы. По их данным, за селом произошло возгорание сухой травы, ситуация находится под контролем.
Информация о последствиях уточняется.