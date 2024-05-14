Появились новые фото разрушений после утреннего обстрела Белгорода

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Белгород утром 14 мая попал под сильнейший обстрел ВСУ. Город вновь атаковали из РСЗО «Вампир». Мэр Валентин Демидов уточнил, что пострадала пожилая женщина.
В Белгороде во время обстрела утром 14 мая выбило окна в 21 квартире в девяти МКД, повреждена кровля в трёх частных жилых домах, в школе выбило окна и посекло фасад. Также известно о повреждённых шести машинах.
По словам мэра Белгорода, управы уже фиксируют разрушения и составляют стартовые акты. Также в городе приступили к уборке осколков и закрытию тепловых контуров в домах.
Валентин Демидов также опубликовал кадры с разрушениями.