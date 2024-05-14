Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Последствия обстрела Белгорода

Появились новые фото разрушений после утреннего обстрела Белгорода

14 мая 2024, 06:44
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Последствия обстрела Белгорода

При утреннем обстреле Белгорода из РСЗО «Вампир» пострадала пенсионерка

Утром 14 мая столица региона снова попала под обстрел ВСУ. Повреждены квартиры, частные дома, школа и машины. Подробности сообщает мэр Белгорода Валентин Демидов.

Белгород утром 14 мая попал под сильнейший обстрел ВСУ. Город вновь атаковали из РСЗО «Вампир». Мэр Валентин Демидов уточнил, что пострадала пожилая женщина.

В Белгороде во время обстрела утром 14 мая выбило окна в 21 квартире в девяти МКД, повреждена кровля в трёх частных жилых домах, в школе выбило окна и посекло фасад. Также известно о повреждённых шести машинах.

По словам мэра Белгорода, управы уже фиксируют разрушения и составляют стартовые акты. Также в городе приступили к уборке осколков и закрытию тепловых контуров в домах.

Валентин Демидов также опубликовал кадры с разрушениями.

Последствия обстрела Белгорода утром 14 маяПоследствия обстрела Белгорода утром 14 мая
Последствия обстрела Белгорода утром 14 мая Последствия обстрела Белгорода утром 14 мая
Последствия обстрела Белгорода утром 14 мая Последствия обстрела Белгорода утром 14 мая
Последствия обстрела Белгорода утром 14 мая Последствия обстрела Белгорода утром 14 мая
Последствия обстрела Белгорода утром 14 мая Последствия обстрела Белгорода утром 14 мая
Последствия обстрела Белгорода утром 14 мая Последствия обстрела Белгорода утром 14 мая
Последствия обстрела Белгорода утром 14 мая
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Женщине осколком повредило позвоночник при обстреле Белгорода
Узнать подробнее
Читайте также:
Женщине осколком повредило позвоночник при обстреле БелгородаНе с кофе: раннее утро в Белгороде началось с жестокого обстрелаКуда обращаться при повреждении жилья и автомобиля из-за обстрелов ВСУ?
#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#Валентин Демидов#Разрушения#Атака ВСУ
Подпишитесь
Женщине осколком повредило позвоночник при обстреле Белгорода
Сегодня, 03:12
Появилась новая информация о белгородцах, погибших при обрушении части дома
Сегодня, 07:47
«Боимся третьи сутки»: белгородцы несколько дней живут рядом с боеприпасом
Сегодня, 07:16
По Белгороду ранним утром выпустили 25 снарядов РСЗО «Вампир»
Сегодня, 06:31
ВСУ сбросили взрывное устройство на белгородский посёлок — загорелись авто и гараж
Сегодня, 06:57
"