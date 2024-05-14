В Белгороде на фоне объявленной ракетной опасности раздались взрывы

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
В Белгороде вновь было громко. Примерно в 11:35 над городом прозвучало несколько взрывов. Действовала ракетная опасность.
Информации о последствиях на земле пока не поступало.
Громким в городе было и утро вторника. В районе пяти часов утра над Белгородом раздалось несколько взрывов. Один из них попал на камеру видеонаблюдения. Известно, что ВСУ утром атаковали город из РСЗО «Вампир». В результате пострадала пожилая женщина. После атаки есть разрушения как в Белгороде, так и в Белгородском районе.