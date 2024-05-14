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Published Сегодня, 08:48

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В Белгороде на фоне объявленной ракетной опасности раздались взрывы

В Белгороде на фоне объявленной ракетной опасности раздались взрывы

14 мая 2024, 08:48
Фото: 1MI
Громкие звуки над городом прозвучали около 11:35. Информации о последствиях пока нет.

В Белгороде вновь было громко. Примерно в 11:35 над городом прозвучало несколько взрывов. Действовала ракетная опасность.

Информации о последствиях на земле пока не поступало.

Громким в городе было и утро вторника. В районе пяти часов утра над Белгородом раздалось несколько взрывов. Один из них попал на камеру видеонаблюдения. Известно, что ВСУ утром атаковали город из РСЗО «Вампир». В результате пострадала пожилая женщина. После атаки есть разрушения как в Белгороде, так и в Белгородском районе.

Взрыв на одной из улиц после утреннего обстрела Белгорода попал на видео
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Взрыв#Белгород#Обстрел#СВО#Атака ВСУ#Ракетная опасность
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