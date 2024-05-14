В Белгороде на фоне объявленной ракетной опасности раздались взрывы

Громким в городе было и утро вторника. В районе пяти часов утра над Белгородом раздалось несколько взрывов. Один из них попал на камеру видеонаблюдения. Известно, что ВСУ утром атаковали город из РСЗО «Вампир». В результате пострадала пожилая женщина. После атаки есть разрушения как в Белгороде, так и в Белгородском районе.