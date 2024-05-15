Седьмая атака за день: ВСУ ударили по дому белгородцев

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
ВСУ атаковали хутор Мухин в Шебекинском городском округе. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, из мирных жителей никто не пострадал.
В результате взрыва в одном частном доме выбило окна, посекло кровлю и фасад. Также повреждения получили хозяйственная постройка и линия газоснабжения.
На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы. Продолжается подомовой обход территории.
Отметим, что это не первый обстрел региона за сутки. Около четырёх часов утра под огнём ВСУ оказался Белгородский район: повреждения зафиксировали в частных домах и авто, пострадали два человека.
Два украинских дрона атаковали сёла Грузское и Берёзовка Борисовского района, БПЛА — Новую Таволжанку Шебекинского округа. Позже по Берёзовке повторно ударил дрон-камикадзе. Пострадавших нет.
Между сёлами Нехотеевка и Журавлевка Белгородского района ВСУ атаковали легковой автомобиль, который без разрешения проник в зону ЧС. Двух человек пришлось госпитализировать, ещё один находится на амбулаторном лечении.