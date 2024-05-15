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Частный дом белгородцев пострадал из-за атаки ВСУ

Седьмая атака за день: ВСУ ударили по дому белгородцев

15 мая 2024, 12:49
Фото: 1MI

Частный дом белгородцев пострадал из-за атаки ВСУ

Под огнём оказался населённый пункт Шебекинского округа. Никто не пострадал. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

ВСУ атаковали хутор Мухин в Шебекинском городском округе. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, из мирных жителей никто не пострадал.

В результате взрыва в одном частном доме выбило окна, посекло кровлю и фасад. Также повреждения получили хозяйственная постройка и линия газоснабжения.

На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы. Продолжается подомовой обход территории.

Отметим, что это не первый обстрел региона за сутки. Около четырёх часов утра под огнём ВСУ оказался Белгородский район: повреждения зафиксировали в частных домах и авто, пострадали два человека.

Два украинских дрона атаковали сёла Грузское и Берёзовка Борисовского района, БПЛА — Новую Таволжанку Шебекинского округа. Позже по Берёзовке повторно ударил дрон-камикадзе. Пострадавших нет.

Между сёлами Нехотеевка и Журавлевка Белгородского района ВСУ атаковали легковой автомобиль, который без разрешения проник в зону ЧС. Двух человек пришлось госпитализировать, ещё один находится на амбулаторном лечении.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ
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