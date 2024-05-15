Три человека ранены при атаке дрона: въезд на территорию белгородцы не согласовали

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
В поле между Нехотеевкой и Журавлёвкой в Белгородском районе случилось происшествие. ВСУ атаковали FPV-дроном движущееся легковое авто.
В обоих населённых пунктах уже долгое время действует режим ЧС. По словам губернатора, поездку на обстреливаемую территорию пострадавшие не согласовали.
В результате взрыва ранены водитель и двое пассажиров. Состояние двоих мужчин оценивают как средней степени тяжести. У одного пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и множественные осколочные раны лица, у второго — множественные осколочные ранения грудной клетки, лица и рук. Они продолжат лечение в горбольнице № 2 Белгорода.
Третий пострадавший получил множественные осколочные непроникающие ранения лица. Мужчину уже отпустили на амбулаторное лечение.