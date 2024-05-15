Три человека ранены при атаке дрона: въезд на территорию белгородцы не согласовали

ВСУ атаковали FPV-дроном движущийся автомобиль под Белгородом

Происшествие случилось на территории между Нехотеевкой и Журавлёвкой. В обоих сёлах уже долгое время действует режим ЧС. Пострадали в результате атаки водитель и два пассажира. Двое раненых остаются в больнице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.