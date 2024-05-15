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ВСУ атаковали FPV-дроном движущийся автомобиль под Белгородом

Три человека ранены при атаке дрона: въезд на территорию белгородцы не согласовали

15 мая 2024, 11:34
Фото: 1MI

ВСУ атаковали FPV-дроном движущийся автомобиль под Белгородом

Происшествие случилось на территории между Нехотеевкой и Журавлёвкой. В обоих сёлах уже долгое время действует режим ЧС. Пострадали в результате атаки водитель и два пассажира. Двое раненых остаются в больнице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В поле между Нехотеевкой и Журавлёвкой в Белгородском районе случилось происшествие. ВСУ атаковали FPV-дроном движущееся легковое авто.

В обоих населённых пунктах уже долгое время действует режим ЧС. По словам губернатора, поездку на обстреливаемую территорию пострадавшие не согласовали.

В результате взрыва ранены водитель и двое пассажиров. Состояние двоих мужчин оценивают как средней степени тяжести. У одного пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и множественные осколочные раны лица, у второго — множественные осколочные ранения грудной клетки, лица и рук. Они продолжат лечение в горбольнице № 2 Белгорода.

Третий пострадавший получил множественные осколочные непроникающие ранения лица. Мужчину уже отпустили на амбулаторное лечение.

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