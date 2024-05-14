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Грайворон в Белгородской области подвергся атаке ВСУ

ВСУ атаковали дроном-камикадзе баню в Белгородской области

14 мая 2024, 12:00
Фото: 1MI

Грайворон в Белгородской области подвергся атаке ВСУ

Дрон упал и взорвался, повреждена кровля бани возле частного дома. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Дрон-камикадзе упал и взорвался в Грайвороне. В результате пострадала баня: в ней повреждена крыша. Постройка находится на территории частного домовладения.

Пострадавших среди мирных жителей нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

Тем временем в Борисовском районе под обстрелом оказалась Цаповка. Часть снарядов попала на территорию сельхозпредприятия: есть разрушения в нескольких корпусах.

Белгород утром 14 мая тоже был под ударом ВСУ. По последним данным, число пострадавших в результате атаки увеличилось до трёх: в больнице остаётся женщина, двоих мужчин отпустили на амбулаторное лечение.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Грайворон#Новости Белгорода#Баня#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе
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