ВСУ атаковали дроном-камикадзе баню в Белгородской области

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Дрон-камикадзе упал и взорвался в Грайвороне. В результате пострадала баня: в ней повреждена крыша. Постройка находится на территории частного домовладения.
Пострадавших среди мирных жителей нет. На месте происшествия работают оперативные службы.
Тем временем в Борисовском районе под обстрелом оказалась Цаповка. Часть снарядов попала на территорию сельхозпредприятия: есть разрушения в нескольких корпусах.
Белгород утром 14 мая тоже был под ударом ВСУ. По последним данным, число пострадавших в результате атаки увеличилось до трёх: в больнице остаётся женщина, двоих мужчин отпустили на амбулаторное лечение.