Осколок взорвавшегося дрона задел лёгкое раненной белгородки

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
В районе хутора Церковный в Белгородском районе украинские формирования с помощью квадрокоптера со взрывчаткой атаковали ехавший по дороге автомобиль.
В результате взрыва пострадала мирная жительница. У женщины — осколочные ранения затылка и правой лопатки, один из осколков проник в грудь и повредил плевральную полость левого лёгкого.
Раненую доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Врачи оказывают ей медицинскую помощь.
До этого утром 11 мая ВСУ сбросили с беспилотника два взрывных устройства на стоявший на обочине грузовой автомобиль. Один из находившихся в транспорте в результате взрывов погиб на месте, второго пострадавшего мужчину с осколочными ранениями ног доставили в больницу.