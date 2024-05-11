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Белгородка получила ранения после взрыва украинского дрона

Осколок взорвавшегося дрона задел лёгкое раненной белгородки

11 мая 2024, 09:35
Фото: Изображение Midjourney

Белгородка получила ранения после взрыва украинского дрона

ВСУ атаковали FPV-дроном движущийся автомобиль в Белгородском районе. Подробности сообщил Вячеслав Гладков.

В районе хутора Церковный в Белгородском районе украинские формирования с помощью квадрокоптера со взрывчаткой атаковали ехавший по дороге автомобиль.

В результате взрыва пострадала мирная жительница. У женщины — осколочные ранения затылка и правой лопатки, один из осколков проник в грудь и повредил плевральную полость левого лёгкого.

Раненую доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Врачи оказывают ей медицинскую помощь.

До этого утром 11 мая ВСУ сбросили с беспилотника два взрывных устройства на стоявший на обочине грузовой автомобиль. Один из находившихся в транспорте в результате взрывов погиб на месте, второго пострадавшего мужчину с осколочными ранениями ног доставили в больницу.

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