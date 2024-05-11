Осколок взорвавшегося дрона задел лёгкое раненной белгородки

До этого утром 11 мая ВСУ сбросили с беспилотника два взрывных устройства на стоявший на обочине грузовой автомобиль. Один из находившихся в транспорте в результате взрывов погиб на месте, второго пострадавшего мужчину с осколочными ранениями ног доставили в больницу.