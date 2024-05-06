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Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Беспилотник

Взрыв произошёл в частном секторе под Белгородом, ранена женщина

6 мая 2024, 10:54
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

Женщина пострадала при атаке беспилотника под Белгородом

На этот раз под удар попала окраина Шебекино. БПЛА упал в частном секторе, во время взрыва пострадала мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

6 мая под ударом ВСУ оказалась окраина Шебекино. Беспилотник упал на территории частного жилого сектора.

В результате взрыва пострадала мирная жительница. Женщина получила осколочные ранения ноги. Скорая помощь сейчас везёт женщину в областную больницу. Раненой оказывают необходимую помощь.

Также во время детонации БПЛА повреждён забор домовладения.

Стоит отметить, что около 13:00 поступило РСЧС-оповещение об опасности атаки БПЛА в Шебекинском горокруге.

Напомним, что сегодня под удар украинских дронов также дважды попали транспортные средства в Борисовском районе. Помимо этого, под удар попало село в Валуйском горокруге и три населённых пункта в Белгородском районе.

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