Взрыв произошёл в частном секторе под Белгородом, ранена женщина

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
6 мая под ударом ВСУ оказалась окраина Шебекино. Беспилотник упал на территории частного жилого сектора.
В результате взрыва пострадала мирная жительница. Женщина получила осколочные ранения ноги. Скорая помощь сейчас везёт женщину в областную больницу. Раненой оказывают необходимую помощь.
Также во время детонации БПЛА повреждён забор домовладения.
Стоит отметить, что около 13:00 поступило РСЧС-оповещение об опасности атаки БПЛА в Шебекинском горокруге.
Напомним, что сегодня под удар украинских дронов также дважды попали транспортные средства в Борисовском районе. Помимо этого, под удар попало село в Валуйском горокруге и три населённых пункта в Белгородском районе.