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Беспилотник

Место утреннего ЧП с автобусами «Агро-Белогорья» не могут осмотреть из-за дронов

6 мая 2024, 10:03
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

«Агро-Белогорье» прокомментировало ЧП в Белгородской области

В результате атаки погибли семь человек. Оперативные службы не могут полностью обследовать место происшествия из-за продолжающейся угрозы беспилотников, сообщили в пресс-службе компании.

Сегодня, 6 мая, на автодороге Грайворон — Берёзовка — Белгород, недалеко от поворота на село Грузское, произошло ЧП. Два микроавтобуса, которые везли сотрудников Борисовского и Грайворонского свинокомплексов компании «Агро-Белогорье», подверглись атаке украинских беспилотников.

По информации «Агро-Белогорья», семь человек погибли, 32 получили ранения. Восьмерых пострадавших после медосмотра отпустили домой.

Сейчас оперативные службы не могут полностью обследовать место трагедии, так как в этом районе продолжают кружить дроны.

Однако если в «Агро-Белогорье» говорят о 32 пострадавших, то в Минздраве РФ уже заявили о 40, среди которых трое детей. 30 жителей региона были госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи. Ситуацию с пострадавшими белгородцами взял под личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он будет следить за тем, чтобы всем нуждающимся была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь.

Погибших от утренней атаки на автобусы «Агро-Белогорья» стало больше
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