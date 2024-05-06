Место утреннего ЧП с автобусами «Агро-Белогорья» не могут осмотреть из-за дронов

Однако если в «Агро-Белогорье» говорят о 32 пострадавших, то в Минздраве РФ уже заявили о 40, среди которых трое детей. 30 жителей региона были госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи. Ситуацию с пострадавшими белгородцами взял под личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он будет следить за тем, чтобы всем нуждающимся была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь.