Место утреннего ЧП с автобусами «Агро-Белогорья» не могут осмотреть из-за дронов

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
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Updated Сегодня, 10:05
Сегодня, 6 мая, на автодороге Грайворон — Берёзовка — Белгород, недалеко от поворота на село Грузское, произошло ЧП. Два микроавтобуса, которые везли сотрудников Борисовского и Грайворонского свинокомплексов компании «Агро-Белогорье», подверглись атаке украинских беспилотников.
По информации «Агро-Белогорья», семь человек погибли, 32 получили ранения. Восьмерых пострадавших после медосмотра отпустили домой.
Сейчас оперативные службы не могут полностью обследовать место трагедии, так как в этом районе продолжают кружить дроны.
Однако если в «Агро-Белогорье» говорят о 32 пострадавших, то в Минздраве РФ уже заявили о 40, среди которых трое детей. 30 жителей региона были госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи. Ситуацию с пострадавшими белгородцами взял под личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он будет следить за тем, чтобы всем нуждающимся была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь.