Погибших от утренней атаки на автобусы «Агро-Белогорья» стало больше

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Число погибших после атаки украинских дронов на машины в Борисовском районе выросло до семи. Под удар попали две «Газели» и легковой автомобиль. В автобусах находились работники ГК «Агро-Белогорья».
РИА «Новости» сообщает, что компания «Агро-Белогорье» выплатит по миллиону рублей родственникам погибших при атаке, пострадавшие получат от 250 до 500 тыс. рублей.
Также известно о 35 раненых, среди них есть двое детей с поверхностными травмами. Сообщалось о мужчине в тяжёлом состоянии, он находился на операции.
По факту нападения Следственный комитет России начал расследование. СК установит все обстоятельства произошедшего и личности причастных к совершению преступления.