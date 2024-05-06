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Скорая помощь

Погибших от утренней атаки на автобусы «Агро-Белогорья» стало больше

6 мая 2024, 08:03
Фото: 1MI
Скорая помощь

Число погибших белгородцев во время атаки дронов выросло до семи

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГК «Агро-Белогорье». ЧП произошло в Борисовском районе. Под удар попали две «Газели» и автомобиль. Изначально сообщалось о шести погибших.

Число погибших после атаки украинских дронов на машины в Борисовском районе выросло до семи. Под удар попали две «Газели» и легковой автомобиль. В автобусах находились работники ГК «Агро-Белогорья».

РИА «Новости» сообщает, что компания «Агро-Белогорье» выплатит по миллиону рублей родственникам погибших при атаке, пострадавшие получат от 250 до 500 тыс. рублей.

Также известно о 35 раненых, среди них есть двое детей с поверхностными травмами. Сообщалось о мужчине в тяжёлом состоянии, он находился на операции.

По факту нападения Следственный комитет России начал расследование. СК установит все обстоятельства произошедшего и личности причастных к совершению преступления.

Гладков рассказал подробнее о ЧП с автобусами «Агро-Белогорья»
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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Агро-Белогорье#Борисовский район#Погибшие#Новости Белгорода#Чп#Белгород#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе
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