Погибших от утренней атаки на автобусы «Агро-Белогорья» стало больше

Число погибших белгородцев во время атаки дронов выросло до семи

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГК «Агро-Белогорье». ЧП произошло в Борисовском районе. Под удар попали две «Газели» и автомобиль. Изначально сообщалось о шести погибших.