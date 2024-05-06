Гладков рассказал подробнее о ЧП с автобусами «Агро-Белогорья»

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Атаке дронов-камикадзе подверглись две движущиеся по дороге «Газели», которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль. ЧП произошло в Борисовском районе возле села Берёзовка.
В результате взрыва шесть человек скончались от полученных травм. По предварительной информации, пострадали 35 человек, среди которых есть двое детей с поверхностными травмами.
Мужчину в тяжёлом состоянии с проникающим ранением брюшной полости сейчас оперируют. Остальные пострадавшие с осколочными ранениями разной степени тяжести доставлены в больницы. Всем оказывают необходимую медпомощь.
На месте сейчас работают все оперативные службы. Информация уточняется.
Ранее стало известно, что атака пришлась на автобусы с работниками ГК «Агро-Белогорье».