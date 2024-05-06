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Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Число пострадавших от атаки дронов в Белгородской области увеличилось до 35

Гладков рассказал подробнее о ЧП с автобусами «Агро-Белогорья»

6 мая 2024, 06:42
Фото: Bel.ru

Число пострадавших от атаки дронов в Белгородской области увеличилось до 35

Шесть человек скончались на месте, ещё 35 были ранены. Происшествие случилось около села Берёзовка Борисовского района, сообщил Вячеслав Гладков.

Атаке дронов-камикадзе подверглись две движущиеся по дороге «Газели», которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль. ЧП произошло в Борисовском районе возле села Берёзовка.

В результате взрыва шесть человек скончались от полученных травм. По предварительной информации, пострадали 35 человек, среди которых есть двое детей с поверхностными травмами.

Мужчину в тяжёлом состоянии с проникающим ранением брюшной полости сейчас оперируют. Остальные пострадавшие с осколочными ранениями разной степени тяжести доставлены в больницы. Всем оказывают необходимую медпомощь.

На месте сейчас работают все оперативные службы. Информация уточняется.

Ранее стало известно, что атака пришлась на автобусы с работниками ГК «Агро-Белогорье».

последствия атаки дроновпоследствия атаки дронов
последствия атаки дронов
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Шестеро погибли, 33 человека ранены: дроны атаковали автобусы «Агро-Белогорья»
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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Агро-Белогорье#Борисовский район#Погибшие#Новости Белгорода#Чп#Белгород#Вячеслав Гладков#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе
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