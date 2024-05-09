Атака ВСУ продолжается: над Белгородской областью сбили четыре БПЛА

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
Утром 9 мая над Белгородской областью система ПВО уничтожила четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Первые два сбили над регионом около 09:40, ещё два — примерно в 10:40.
Над какой именно территорией ликвидировали воздушные цели, в Минобороны РФ не сообщили. О последствиях на земле также неизвестно.
Напомним, что ночью ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район 15 снарядами РСЗО «Вампир» и одним БПЛА. Пострадали восемь человек, включая 11-летнюю девочку, есть разрушения.