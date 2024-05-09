Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

Четыре украинских беспилотника уничтожили утром над Белгородской областью

Атака ВСУ продолжается: над Белгородской областью сбили четыре БПЛА

9 мая 2024, 08:21
Фото: Изображение Midjourney

Четыре украинских беспилотника уничтожили утром над Белгородской областью

Четыре украинских беспилотника сбили над Белгородской областью утром 9 мая. Есть ли последствия на земле, неизвестно. Подробности сообщили в Минобороны РФ.
Сюжет
Обстрел

Утром 9 мая над Белгородской областью система ПВО уничтожила четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Первые два сбили над регионом около 09:40, ещё два — примерно в 10:40.

Над какой именно территорией ликвидировали воздушные цели, в Минобороны РФ не сообщили. О последствиях на земле также неизвестно.

Напомним, что ночью ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район 15 снарядами РСЗО «Вампир» и одним БПЛА. Пострадали восемь человек, включая 11-летнюю девочку, есть разрушения.

В День Победы ВСУ ударили по Белгородской области «вампирами»
Узнать подробнее
Читайте также:
Стали известны последствия атаки ВСУ на Белгородскую область в День ПобедыСемь белгородцев и ребёнок получили ранения при атаке ВСУ на День ПобедыАтака ВСУ в 4:00 утра в День Победы: что произошло в Белгороде и Белгородском районе?
#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Обстрел#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь
Семь белгородцев и ребёнок получили ранения при атаке ВСУ на День Победы
Сегодня, 06:30
Как пройдёт День Победы в Белгородской области?
Вчера, 12:01
Как будут работать аграрии после трагедии с сотрудниками «Агро-Белогорья»?
Вчера, 15:58
Стали известны последствия атаки ВСУ на Белгородскую область в День Победы
Сегодня, 06:49
В День Победы ВСУ ударили по Белгородской области «вампирами»
Сегодня, 07:17
Как пройдёт последний звонок для белгородских школьников? Минобр — о важных решениях
Вчера, 15:08
"