Стали известны последствия атаки ВСУ на Белгородскую область в День Победы

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
Разрушения после ночного обстрела выявили в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах, одном частном доме и 37 авто в Белгороде. Известно, что в одну квартиру было прямое попадание, в оставшихся повреждено остекление. Девять машин полностью сгорели.
Управы уже обошли квартиры и зафиксировали разрушения. К восстановительным работам строители приступят в ближайшее время, пообещал мэр Белгорода Валентин Демидов.
Также пострадали кровля в четырёх домовладениях и три автомобиля в Дубовом Белгородского района.
Информация о последствиях атаки ещё уточняется, отметил глава региона Вячеслав Гладков.
Напомним, что ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район в День Победы в четыре часа утра. Ранения получили восемь человек, включая ребёнка. Госпитализация потребовалась пяти людям.