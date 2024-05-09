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Последствия ночной атаки ВСУ на Белгород

Стали известны последствия атаки ВСУ на Белгородскую область в День Победы

9 мая 2024, 06:49
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Последствия ночной атаки ВСУ на Белгород

Дома и авто пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область в День Победы

Повреждения зафиксировали в Белгороде и в Дубовом Белгородского района. Строители должны приступить к восстановительным работам уже в ближайшее время. Подробности произошедшего сообщили губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Валентин Демидов.
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Обстрел

Разрушения после ночного обстрела выявили в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах, одном частном доме и 37 авто в Белгороде. Известно, что в одну квартиру было прямое попадание, в оставшихся повреждено остекление. Девять машин полностью сгорели.

Управы уже обошли квартиры и зафиксировали разрушения. К восстановительным работам строители приступят в ближайшее время, пообещал мэр Белгорода Валентин Демидов.

Также пострадали кровля в четырёх домовладениях и три автомобиля в Дубовом Белгородского района.

Информация о последствиях атаки ещё уточняется, отметил глава региона Вячеслав Гладков.

Напомним, что ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район в День Победы в четыре часа утра. Ранения получили восемь человек, включая ребёнка. Госпитализация потребовалась пяти людям.

Повреждения после ночного обстрела ВСУПовреждения после ночного обстрела ВСУ
Повреждения после ночного обстрела ВСУПовреждения после ночного обстрела ВСУ
Повреждения после ночного обстрела ВСУПовреждения после ночного обстрела ВСУ
Повреждения после ночного обстрела ВСУПовреждения после ночного обстрела ВСУ
Повреждения после ночного обстрела ВСУПовреждения после ночного обстрела ВСУ
Повреждения после ночного обстрела ВСУПовреждения после ночного обстрела ВСУ
Повреждения после ночного обстрела ВСУПовреждения после ночного обстрела ВСУ
Повреждения после ночного обстрела ВСУПовреждения после ночного обстрела ВСУ
Повреждения после ночного обстрела ВСУПовреждения после ночного обстрела ВСУ
Повреждения после ночного обстрела ВСУПовреждения после ночного обстрела ВСУ
Повреждения после ночного обстрела ВСУПовреждения после ночного обстрела ВСУ
Повреждения после ночного обстрела ВСУ
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Последствия ночной атаки ВСУ на Белгород
Видео: страница Валентина Демидова
Семь белгородцев и ребёнок получили ранения при атаке ВСУ на День Победы
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