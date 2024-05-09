Стали известны последствия атаки ВСУ на Белгородскую область в День Победы

Разрушения после ночного обстрела выявили в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах, одном частном доме и 37 авто в Белгороде. Известно, что в одну квартиру было прямое попадание, в оставшихся повреждено остекление. Девять машин полностью сгорели.