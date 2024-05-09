Семь белгородцев и ребёнок получили ранения при атаке ВСУ на День Победы

Ровно в четыре часа утра в День Победы в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Сигнал включили в третий раз за ночь, однако только он сопровождался звуками взрывов, после которых жители увидели в небе дым. Тогда же стали появляться первые кадры с последствиями.