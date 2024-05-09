Семь белгородцев и ребёнок получили ранения при атаке ВСУ на День Победы

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Ровно в четыре часа утра в День Победы в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Сигнал включили в третий раз за ночь, однако только он сопровождался звуками взрывов, после которых жители увидели в небе дым. Тогда же стали появляться первые кадры с последствиями.
Спустя время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела ранения получили восемь человек, включая одного ребёнка. Четверых с осколочными ранениями различных частей тела доставили в горбольницу №2 Белгорода, а 11-летнюю девочку — в детскую областную клиническую больницу.
Оставшихся белгородцев отправили на амбулаторное лечение.