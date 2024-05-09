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При обстреле в День Победы пострадали восемь белгородцев, включая ребёнка

Семь белгородцев и ребёнок получили ранения при атаке ВСУ на День Победы

9 мая 2024, 06:30
Фото: 1MI

При обстреле в День Победы пострадали восемь белгородцев, включая ребёнка

Погибших нет, однако восемь человек получили ранения. Пятерых пришлось госпитализировать. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Ровно в четыре часа утра в День Победы в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Сигнал включили в третий раз за ночь, однако только он сопровождался звуками взрывов, после которых жители увидели в небе дым. Тогда же стали появляться первые кадры с последствиями.

Спустя время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела ранения получили восемь человек, включая одного ребёнка. Четверых с осколочными ранениями различных частей тела доставили в горбольницу №2 Белгорода, а 11-летнюю девочку — в детскую областную клиническую больницу.

Оставшихся белгородцев отправили на амбулаторное лечение.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгородский район#Пострадавшие#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Атака ВСУ#Ракетная опасность
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